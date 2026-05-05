Spahn als Fraktionschef der Union wiedergewählt
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Jens Spahn bleibt Vorsitzender der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Die Abgeordneten der größeren Regierungsfraktion bestätigten den CDU-Politiker ein Jahr nach seinem Amtsantritt mit großer Mehrheit bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr./mfi/DP/jha
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