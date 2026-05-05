05. Mai (Reuters) - Die ⁠sudanesischen Streitkräfte haben Äthiopien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine Beteiligung an einem Drohnenangriff auf den Flughafen der Hauptstadt Khartum vorgeworfen. Die Attacke ist Teil einer Reihe von Angriffen, die eine monatelange relative Ruhe in der Metropole im dritten Jahr des Bürgerkriegs beendet haben. Das äthiopische Außenministerium wies die Vorwürfe am Dienstag als unbegründet zurück.

Das Nachbarland des Sudan bestritt ‌eine Verwicklung und warf den sudanesischen Streitkräften seinerseits vor, feindliche Gruppen zu unterstützen und die territoriale Integrität Äthiopiens zu verletzen. Die VAE äußerten sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen vom späten Montagabend. Die Nachrichtenagentur Reuters ⁠konnte die Vorwürfe nicht ⁠unabhängig überprüfen. Der Sudan hat den Emiraten wiederholt vorgeworfen, die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) zu unterstützen, die seit 2023 gegen die Armee kämpft. Der Golfstaat weist dies zurück.

Augenzeugen zufolge zielten die Drohnenangriffe am Montag auf den internationalen Flughafen von Khartum. Dort waren im April 2023 die ersten Kämpfe zwischen dem Militär und der RSF ausgebrochen. In der vergangenen Woche war auf dem Flughafen der erste internationale Flug seit drei Jahren gelandet. Nach Angaben ‌des Informationsministeriums gab es bei dem Beschuss weder Verletzte noch Schäden. ‌Der Betrieb solle nach routinemäßigen Sicherheitsüberprüfungen wieder aufgenommen werden.

Armeesprecher Asim Awad Abdelwahab erklärte, die Regierung habe Beweise dafür, dass Angriffe auf mehrere Bundesstaaten seit dem 1. März vom äthiopischen Flughafen Bahir Dar ausgegangen seien. Er verwies auf Daten einer Mitte März ⁠abgeschossenen Drohne, die eine Verbindung zu dem Flughafen und den VAE belegten. Eine weitere Drohne, die am Montag eingesetzt ‌worden sei, stamme vom selben Flughafen. Das Vorgehen Äthiopiens und ⁠der VAE sei eine direkte Aggression gegen den Sudan und werde nicht unbeantwortet bleiben, sagte Abdelwahab.

DROHNEN SIND ZUR WICHTIGSTEN WAFFE GEWORDEN

Seit Freitag haben Drohnen militärische Ziele und Wohngebiete in Khartum getroffen. Anwohnern zufolge waren Zivilisten, Ministerien und internationale Organisationen in die Stadt zurückgekehrt, nachdem die Armee im März 2025 wieder ‌die Kontrolle übernommen hatte. Die RSF-Miliz äußerte sich zu ⁠den Angriffen bislang nicht. Drohnen sind zur wichtigsten ⁠Waffe in dem Konflikt geworden, der den Vereinten Nationen (UN) zufolge die weltweit schlimmste humanitäre Katastrophe ausgelöst hat. Hunderttausende Menschen starben durch Gewalt, Hunger und Krankheiten, Millionen wurden in die Flucht getrieben.

Der Krieg war ausgebrochen, nachdem sich die RSF und die Armee über Pläne zur Integration ihrer Truppen und den Übergang zur Demokratie zerstritten hatten. Die RSF hatte Khartum zunächst eingenommen, wurde jedoch im vergangenen Jahr vertrieben. Seitdem hat die Miliz ihre Kontrolle über die westliche Region Darfur gefestigt und im Bundesstaat Blauer Nil an der Grenze zu Äthiopien eine neue Front eröffnet, an der es ebenfalls wiederholt zu Drohnenangriffen kommt. Im Februar hatte Reuters berichtet, dass Äthiopien ein ⁠Lager zur Ausbildung von Tausenden RSF-Kämpfern beherberge und den nahegelegenen Flughafen Asosa für Drohneneinsätze ausgebaut habe.

(Bericht von Nafisa Eltahir und Vincent Mumo NzilaniBearbeitet von Alexander Ratz und Esther BlankRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)