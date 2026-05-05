Uber Aktienanalyse – mehr als nur eine Mobilitäts-Vermittlungs-App









Uber Technologies hat sich längst vom reinen Fahrdienstvermittler zum breit aufgestellten Plattformkonzern entwickelt. Neben Mobilität zählen heute Essenslieferungen über Uber Eats, Kurierdienste und Frachtlösungen zum Geschäftsmodell. Mit mehr als 200 Millionen monatlichen Nutzern, über 40 Millionen täglichen Fahrten und einer Präsenz in mehr als 15.000 Städten weltweit zeigt Uber eindrucksvoll, wie skalierbar digitale Plattformökonomie sein kann. Auch fundamental überzeugt der Konzern: Umsatz, operatives Ergebnis und Gewinn legten in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 deutlich zu.





An der Börse bleibt die Uber-Aktie dennoch spannend: Nach dem Rückgang vom 52-Wochenhoch bei 101,99 US-Dollar auf Kurse um 75 US-Dollar sehen zahlreiche Analysten weiterhin Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel der genannten 21 Analysteneinschätzungen liegt bei 103,33 US-Dollar und damit klar über dem jüngsten Schlusskurs. Charttechnisch rücken nun wichtige Fibonacci-Marken zwischen 76,37 und 89,18 US-Dollar in den Fokus, während der RSI mit rund 52 Punkten ein neutrales Bild signalisiert. Die anstehenden Quartalszahlen für Q1 2026 könnten nun zeigen, ob Uber seinen Wachstumskurs weiter bestätigen kann.









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