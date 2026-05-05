Ukraine: Vier Tote bei russischem Luftangriff in Region Poltawa

05. Mai (Reuters) - ⁠Bei einem russischen Drohnen- und Raketenangriff in der zentralukrainischen Region Poltawa sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. 31 weitere Menschen seien ‌verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Witalij Djakywnitsch, am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Direkte Treffer ⁠und ⁠herabfallende Trümmerteile abgefangener Geschosse seien an zwei Orten gemeldet worden. Ein Industrieunternehmen sei beschädigt worden, wodurch die Gasversorgung von fast 3500 Haushalten unterbrochen worden sei. Auch die Bahninfrastruktur sei bei dem nächtlichen Angriff beschädigt ‌worden. Erst am Montag waren ‌bei einem russischen Raketenangriff in der nordostukrainischen Region Charkiw sieben Menschen getötet worden.

Die Ukraine griff ihrerseits ebenfalls wieder Russland ⁠an: Ziel war unter anderem eine große Ölraffinerie in ‌der Stadt Kirischi in ⁠der nordrussischen Ostsee-Region Leningrad, die bereits wiederholt attackiert wurde. Dort brach nach Angaben der dortigen Behörden infolge von Drohnenangriffen ein Feuer aus. Es sei ‌rasch eingedämmt worden. Das ⁠Verteidigungsministerium in Moskau teilte ⁠mit, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 289 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten zerstört. Die Ukraine hat zuletzt ihre Angriffe auf die russische Ölindustrie verstärkt, um die Einnahmequellen der Führung in Moskau zur Finanzierung ihres Angriffskriegs zu schwächen.

(Bericht von Anna Pruchnicka, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)