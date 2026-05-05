München, 05. ⁠Mai (Reuters) - UniCredit-Chef Andrea Orcel wirbt bei seinen Aktionären für das geplante Übernahmeangebot für die Commerzbank. "Alle möglichen Ergebnisse des Übernahmeangebots können unsere Equity Story nur verbessern", heißt es in einer ‌am Dienstag veröffentlichten Präsentation von Orcel. Selbst wenn UniCredit damit nicht die Kontrolle über die Commerzbank erreiche, seien ⁠die Erträge ⁠höher als die Eigenkapitalkosten. Erlange UniCredit die Kontrolle, schaffe die Übernahme vor Steuern einen Wert von rund 800 Millionen Euro. Bei einer Zusammenführung beider Banken seien sogar zwei Milliarden Euro drin. "UniCredit setzt sich für eine Win-win-Situation ‌ein", heißt es in der Präsentation.

Das ‌Übernahmeangebot soll noch am Dienstag vorgelegt werden. In einem Interview mit dem Sender CNBC sagte Orcel, er gehe derzeit nicht ⁠davon aus, dass UniCredit damit die Kontrolle über die Commerzbank ‌erreiche. "Aber schon unsere Präsenz als ⁠Aktionär treibt die Commerzbank dazu, besser zu werden", fügte der UniCredit-Chef an. Das Frankfurter Geldhaus hat angekündigt, am Freitag seine nachgeschärfte Strategie zu präsentieren.

Die zu ‌UniCredit gehörige HypoVereinsbank trat im ⁠ersten Quartal beim Gewinn auf ⁠der Stelle. Im Deutschland-Geschäft erwirtschaftete UniCredit einen Nettogewinn von 586 (Vorjahr 588) Millionen Euro, das ist knapp ein Viertel des Ergebnisses im Konzern. Die Aufwand-Ertrags-Quote (Cost-Income Ratio) verbesserte sich aber auf 34,7 (37,6) Prozent. Sie ist damit aber etwas schlechter als im Konzern, der auf eine Quote von 33,4 (35,4) Prozent kommt.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)