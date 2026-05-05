UniCredit hebt Prognose an - Jahresstart besser als erwartet

Mailand, ⁠05. Mai (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit ist besser ins Jahr gestartet als von Analysten erwartet und schraubt ihre Ziele für 2026 etwas nach oben. ‌Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal um 16 Prozent auf den Rekordwert von 3,22 Milliarden Euro, ⁠wie ⁠UniCredit am Dienstag in Mailand mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 2,68 Milliarden gerechnet. Auch die Erträge fielen mit 6,87 Milliarden Euro nicht nur fünf Prozent besser aus als ‌ein Jahr zuvor, sondern übertrafen ‌auch die Analystenschätzungen, die bei 6,44 Milliarden lagen. Sowohl der Zins- als auch der Provisionsüberschuss legten zu. ⁠Für das Gesamtjahr rechnet die Bank nun mit ‌einem Nettogewinn von mindestens ⁠elf Milliarden Euro, bisher hatte sie rund elf Milliarden angepeilt.

Vorstandschef Andrea Orcel erklärte, die Zahlen zeigten die Stärke und die Konsistenz ‌des Geschäftsmodells und ⁠die Umsetzung der Strategie. UniCredit ⁠will noch am Dienstag das offizielle Übernahmeangebot für die Commerzbank vorlegen, mit dem Orcel die Schwelle von 30 Prozent der Anteile überschreiten und sich damit freie Hand für weitere Aktienkäufe verschaffen will.

(Bericht von Valentina Za und Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)