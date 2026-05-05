Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs

Die Unicredit will ihren Einfluss auf die Commerzbank ausbauen. Die italienische Großbank hat wie angekündigt ihr Kaufangebot für sämtliche Anteile des Dax-Konzerns offiziell gemacht. Bis zum Ablauf des 16. Juni will sich die Unicredit, die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert, weitere Anteile sichern, wie die Unicredit in Mailand mitteilte. Die Offerte kann bis zum 3. Juli verlängert werden.

Die Italiener bieten kein Bargeld, sondern für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue Unicredit-Aktien. Das hatte die Unicredit bereits Mitte März angekündigt. Das entspreche einem Preis von 30,80 Euro pro Commerzbank-Anteil oder einem Aufschlag von vier Prozent zum Schlusskurs vom 13. März. Auf dieser Basis bewertet die Unicredit die Commerzbank mit knapp 35 Milliarden Euro.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Obwohl die wesentlichen Bedingungen der Offerte schon länger bekannt sind, legte die Commerzbank-Aktie am Dienstag bis zur Mittagszeit um knapp vier Prozent auf 35,32 Euro zu. Die Unicredit-Aktie gewann sogar rund sechs Prozent auf 67,89 Euro. Selbst nach diesem Kurssprung aber liegt das Angebot der Unicredit unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Keine Kontrollmehrheit

Die Unicredit erwartet nicht, mit ihrem Tauschangebot die Kontrollmehrheit bei dem Frankfurter Institut zu erlangen. Schließlich kostet eine Commerzbank-Aktie an der Börse derzeit um die 35 Euro. Daher gilt es als unwahrscheinlich, dass die Italiener viele Commerzbank-Aktionäre überzeugen werden. Der deutsche Staat will seine restlichen gut zwölf Prozent nicht verkaufen und tritt für eine eigenständige Commerzbank ein.

Unicredit-Chef Andrea Orcel präsentierte kürzlich einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme, in dem rund 7.000 Vollzeitstellen in Deutschland wegfallen könnten. Die Großbank aus Mailand verspricht sich bei einer Übernahme der Commerzbank Vorteile im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden in Deutschland. Hierzulande ist die Unicredit schon mit ihrer Tochter Hypovereinsbank (HVB) vertreten, was Einsparungen ermöglichen würde.

Commerzbank wehrt sich

Management, Betriebsrat und Belegschaft der Commerzbank wehren sich seit Monaten gegen das aus ihrer Sicht "feindliche" Taktieren Orcels. Die Unicredit hatte im September 2024 einen Aktienverkauf des Bundes zum Einstieg bei der Commerzbank genutzt. Inzwischen kontrolliert die italienische Großbank direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente 29,99 Prozent der Commerzbank-Anteile. Für weitere 2,65 Prozent hat sich die Unicredit den Kaufpreis der Papiere gesichert, aber nicht das Kaufrecht selbst.

Die Commerzbank kündigte nach den Neuigkeiten vom Dienstag an, das Angebot der Unicredit sorgfältig zu prüfen. Sie werde ihre begründete Stellungnahme innerhalb der gesetzlichen Frist veröffentlichen.

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