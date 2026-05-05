VAT gibt Veränderung in der Geschäftsleitung bekannt

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VAT Group AG / Schlagwort(e): Personalie
VAT gibt Veränderung in der Geschäftsleitung bekannt

05.05.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

“Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR”

VAT gibt bekannt, dass Thomas Berden, Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, entschieden hat, eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen. Er wird seine Aufgaben noch bis Anfang des vierten Quartals 2026 ausüben. Die Nachfolgeregelung wird zu gegebener Zeit kommuniziert.

«Thomas hat in den vergangenen fünfeinhalb Jahren massgeblich dazu beigetragen, die umfangreichen Herausforderungen unserer Geschäftszyklen erfolgreich zu bewältigen. In seiner Zeit bei VAT hat er unsere operativen Fähigkeiten nachhaltig gestärkt und modernisiert. Thomas übergibt ein leistungsfähiges Team, das bestens aufgestellt ist, die aktuelle Rampe zu meistern und den Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen. Ich wünsche Thomas für seine Zukunft weiterhin viel Erfolg», sagt Urs Gantner, CEO der VAT.

Wir danken Thomas Berden für sein Engagement, seine hohe Einsatzbereitschaft und seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg und wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Head Marketing, Communications,
Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com
Investor Relations
Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon:+41 81 771 61 61
Fax:+41 81 771 48 30
E-Mail:reception@vat.ch
Internet:www.vatvalve.com
ISIN:CH0311864901
Börsen:SIX Swiss Exchange
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