Verkehrsminister: Sanierung von Bahn und Infrastruktur braucht Zeit

Berlin, 05. ⁠Mai (Reuters) - Spürbare Fortschritte bei der Deutschen Bahn werden laut Verkehrsminister Patrick Schnieder noch auf sich warten lassen. Die ersten Schritte seien gegangen, die Weichen richtig gestellt worden, sagte ‌der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Die seit einem Jahr amtierende Bundesregierung habe das notwendige Geld zur Verfügung ⁠gestellt. Bis ⁠2029 sollen 106 Milliarden Euro in die Sanierung der Schiene fließen. Schnieder sprach von einem Modernisierungsjahrzehnt und einem großen Nachholbedarf. "Das braucht Zeit." Wirkliche Erfolge würden erst in einigen Jahren zu sehen sein. Die Modernisierung der ‌Infrastruktur sei ein Marathon. Die Investitionen ‌sorgten aber für Planungssicherheit.

Die Pünktlichkeitswerte der Bahn sind weiter deutlich hinter dem eigenen Anspruch. Die neue Konzernchefin Evelyn Palla will ⁠sie dieses Jahr zunächst stabilisieren. Sie verweist auf viele Baustellen, ‌die einer Verbesserung im ⁠Wege stehen. Schnieder sagte, die Sofortprogramme für mehr Sauberkeit und Sicherheit dürften Kunden schnell spüren. Pallas neue Strategie zur Verschlankung des Konzerns gehe zudem in ‌die richtige Richtung.

Der Verkehrsminister ⁠will in diesem Jahr Reformvorschläge ⁠für das Trassenpreissystem vorlegen. Zudem wird derzeit eine Eigentümerstrategie des Bundes für die Bahn erarbeitet. Ein großes Manko sei noch die Digitalisierung, die zu langsam voranschreite. Bis zum Sommer will Schnieder zudem ein Gesetz zum Bürokratieabbau im Verkehrsbereich ins Kabinett bringen. Es solle Prozesse vereinfachen und Berichtspflichten minimieren.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)