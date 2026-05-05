Vodafone übernimmt Gemeinschaftsfirma VodafoneThree komplett
Bangalore, 05. Mai (Reuters) - Rund ein Jahr nach der Zusammenlegung der Mobilfunktochter ThreeUK mit dem britischen Geschäft von Vodafone zieht sich CK Hutchison aus dem Gemeinschaftsunternehmen zurück. Der Mischkonzern aus Hongkong kündigte am Dienstag an, seinen 49-prozentigen Anteil an VodafoneThree für umgerechnet knapp fünf Milliarden Euro an Vodafone zu verkaufen.
Hutchison bezeichnete die Bewertung des VodafoneThree-Anteils als attraktiv. Die Transaktion bringe erhebliche Barmittel für den Konzern ein. Vodafone zufolge erfolgt die Komplettübernahme zum "richtigen Zeitpunkt". Der britische Konzern verspricht sich bis 2030 jährliche Einsparungen von umgerechnet 800 Millionen Euro.
VodafoneThree ist mit etwa 27 Millionen Kunden einer der größten britischen Mobilfunker. Um die behördliche Genehmigung für die Fusion zu erhalten, hatten Vodafone und CK Hutchison unter anderem Preisgarantien zugesagt. Zudem will VodafoneThree mehrere Milliarden in die Modernisierung des Netzes investieren.
(Bericht von Roshan Thomas; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–