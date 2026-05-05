Vodafone übernimmt Gemeinschaftsfirma VodafoneThree komplett

Bangalore, ⁠05. Mai (Reuters) - Rund ein Jahr nach der Zusammenlegung der Mobilfunktochter ThreeUK mit dem britischen Geschäft von Vodafone zieht sich ‌CK Hutchison aus dem Gemeinschaftsunternehmen zurück. Der Mischkonzern aus Hongkong kündigte am Dienstag ⁠an, ⁠seinen 49-prozentigen Anteil an VodafoneThree für umgerechnet knapp fünf Milliarden Euro an Vodafone zu verkaufen.

Hutchison bezeichnete die Bewertung des VodafoneThree-Anteils als attraktiv. Die ‌Transaktion bringe erhebliche Barmittel für ‌den Konzern ein. Vodafone zufolge erfolgt die Komplettübernahme zum "richtigen Zeitpunkt". Der britische ⁠Konzern verspricht sich bis 2030 jährliche Einsparungen ‌von umgerechnet 800 ⁠Millionen Euro.

VodafoneThree ist mit etwa 27 Millionen Kunden einer der größten britischen Mobilfunker. Um die behördliche Genehmigung ‌für die ⁠Fusion zu erhalten, hatten ⁠Vodafone und CK Hutchison unter anderem Preisgarantien zugesagt. Zudem will VodafoneThree mehrere Milliarden in die Modernisierung des Netzes investieren.

(Bericht von Roshan Thomas; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)