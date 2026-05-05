Waffenruhe in Nahost in Gefahr - Iran warnt vor weiterer Eskalation am Golf

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Dubai/Washington, 05. Mai (Reuters) - Die ⁠brüchige Waffenruhe am Golf gerät nach neuen Gefechten zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle über die Straße von Hormus in Gefahr. Die Führung in Teheran warnte am Dienstag, sie habe mit ihren Bemühungen zur Festigung ihrer Macht über die strategisch wichtige Wasserstraße "noch nicht einmal begonnen". US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, der laufende US-Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen sei vorübergehend und die seit vier Wochen geltende Waffenruhe nicht beendet. "Wir sind nicht auf einen Kampf aus", sagte er vor Journalisten in Washington. "Im Moment hält die Waffenruhe sicherlich, aber wir werden das sehr, sehr genau beobachten." Das US-Militär hatte am ‌Montag nach eigenen Angaben sechs kleine iranische Boote sowie Marschflugkörper und Drohnen zerstört. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die Marine entsandt, um mit der Mission "Project Freedom" festsitzende Tanker durch die Meerenge zu eskortieren. Hegseth sagte, die USA versuchten, die Kontrolle des Iran über die Meerenge zu brechen, die das Land seit Beginn des Konflikts am 28. Februar beanspruche. "Wir ⁠wissen, dass diese Tatsache für ⁠die Iraner ein Gesichtsverlust ist", sagte Hegseth. "Sie haben gesagt, sie kontrollieren die Meerenge. Das tun sie nicht." Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warf den USA indes vor, mit Verstößen gegen die Feuerpause die Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu gefährden. "Wir wissen sehr wohl, dass die Fortsetzung der aktuellen Situation für die USA unerträglich ist, während wir noch nicht einmal begonnen haben", erklärte Ghalibaf in den sozialen Medien. Die Meerenge ist praktisch gesperrt, seit die USA und Israel am 28. Februar mit Angriffen auf den Iran begannen. Dies hat weltweit zu Preissteigerungen bei Rohstoffen geführt. Durch die Meerenge wurde vor dem Krieg rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte verschifft. IRAN: ES GIBT KEINE MILITÄRISCHE LÖSUNG Der Iran hat die Wasserstraße unter Androhung des ‌Einsatzes von Minen, Drohnen, Raketen und Schnellbooten faktisch abgeriegelt. Die USA reagierten mit einer Blockade iranischer Häfen und eskortierten ‌Durchfahrten für Handelsschiffe. Nach Angaben des US-Militärs durchquerten zwei US-Handelsschiffe mit Unterstützung von Lenkwaffenzerstörern der Marine die Meerenge. Einen Zeitpunkt nannte das Militär nicht. Der Iran bestritt, dass es zu Durchfahrten gekommen sei. Die Reederei Maersk teilte jedoch mit, dass das unter US-Flagge fahrende Schiff "Alliance Fairfax" am Montag unter Geleitschutz des US-Militärs den Golf verlassen habe. Der Kommandeur der US-Streitkräfte in der Region erklärte, seine Flotte habe sechs kleine ⁠iranische Boote zerstört. Auch dies wies der Iran zurück. Iranische Medien zitierten einen Militärkommandeur mit der Aussage, die US-Streitkräfte hätten Zivil- und Frachtschiffe ins Visier genommen und dabei fünf Zivilisten getötet. ‌Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Vorfälle in der Meerenge nicht unabhängig überprüfen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi ⁠erklärte, die Ereignisse vom Montag zeigten, dass es keine militärische Lösung für die Krise gebe. Die Friedensgespräche unter Vermittlung Pakistans kämen voran. Er warnte die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) davor, sich in einen "Sumpf" ziehen zu lassen. Araghtschi reiste am Dienstag zu Gesprächen nach Peking, wie sein Ministerium mitteilte. Nach Berichten über Drohnen- und Raketenangriffe auf die VAE, darunter einer, der ein Feuer im wichtigen Ölhafen Fudschaira auslöste, sprachen die Emirate von einer ernsthaften Eskalation. Das Land behalte sich das Recht auf ‌eine Reaktion vor. Fudschaira liegt am Golf von Oman und wird von den VAE seit Beginn des Konflikts ⁠genutzt, um die blockierte Straße von Hormus zu umgehen. Könnte der Iran ⁠die Kontrolle über den Zugang zu diesen Häfen durchsetzen, käme dies einer fast vollständigen maritimen Belagerung des Golfstaates gleich. "HINTERTÜR-DIPLOMATIE" Der Krieg im Nahen Osten hat bereits Tausende Menschenleben gekostet und die Weltwirtschaft erschüttert. US-amerikanische und iranische Regierungsvertreter haben bislang eine Runde von direkten Friedensgesprächen abgehalten, Versuche für weitere Treffen scheiterten jedoch. Trump hatte erklärt, die Angriffe der USA und Israels zielten darauf ab, eine unmittelbar bevorstehende Bedrohung durch den Iran auszuschalten. Er verwies dabei auf das iranische Atom- und Raketenprogramm und die Unterstützung für die radikal-islamischen Gruppen Hamas und Hisbollah. Iranischen Staatsmedien zufolge übermittelten die USA am Sonntag über Pakistan ihre Antwort auf einen 14-Punkte-Plan des Iran. Die Führung in Teheran prüfe diese nun. Keine der beiden Seiten nannte Details. Ein an den Gesprächen beteiligter hochrangiger pakistanischer Regierungsvertreter sagte, die "Hintertür-Diplomatie" werde fortgesetzt. Man habe sich sehr bemüht, und tatsächlich hätten beide Seiten ihre Differenzen in den meisten Fragen verringert, sagte der Insider. Der iranische Vorschlag sieht vor, die Diskussion über das Atomprogramm auf die Zeit nach einem Abkommen zur Beendigung des Krieges und zur Lösung des Konflikts um die Schifffahrt zu ⁠verschieben. Trump sagte am Wochenende, er prüfe den Vorschlag noch, werde ihn jedoch wahrscheinlich ablehnen. Er beharrt darauf, dass der Iran seine Bestände an angereichertem Uran aufgeben müsse, um den Bau einer Atomwaffe zu verhindern. Der Iran bestreitet derartige Ambitionen.

(Bericht von Reuters-BürosBearbeitet Jonathan Allen, Stephen Coatesvon und Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)