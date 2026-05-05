Waffenruhe in Nahost in Gefahr - Neue Gefechte um Straße von Hormus

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Dubai/Washington, 05. Mai (Reuters) - ⁠Die brüchige Waffenruhe im Nahen Osten gerät nach neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus in Gefahr. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben sechs kleine iranische Boote sowie Marschflugkörper und Drohnen. US-Präsident Donald Trump hatte die Marine entsandt, um blockierte Tanker im Rahmen der Mission "Project Freedom" durch die Meerenge zu eskortieren. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf erklärte am Dienstag in den sozialen Medien, die Sicherheit der Schifffahrt und des Energietransits sei durch Verstöße der USA gegen die seit vier Wochen geltende Waffenruhe bedroht.

Die Meerenge ist eine ‌der wichtigsten Handelsrouten für die weltweite Versorgung mit Öl, Düngemitteln und anderen Rohstoffen. Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar ist sie praktisch gesperrt, was weltweit zu Preissteigerungen geführt hat. Am Montag meldeten mehrere Handelsschiffe im Golf Explosionen oder Brände. Zudem wurde ein Ölhafen in den ⁠Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), wo sich ⁠ein großer US-Militärstützpunkt befindet, bei iranischen Raketenangriffen in Brand gesetzt.

Die iranischen Revolutionsgarden haben die schmale Wasserstraße faktisch abgeriegelt, indem sie mit dem Einsatz von Minen, Drohnen, Raketen und Kanonenbooten drohten. Die USA reagierten darauf mit einer Blockade iranischer Häfen. Nach Angaben des US-Militärs durchquerten zwei US-Handelsschiffe mit Unterstützung von Lenkwaffenzerstörern der Marine die Meerenge. Einen Zeitpunkt nannte das Militär nicht. Während der Iran bestritt, dass es zu Durchfahrten gekommen sei, teilte die Reederei Maersk mit, dass das unter US-Flagge fahrende Schiff "Alliance Fairfax" am Montag in Begleitung des US-Militärs den Golf durch die Straße von Hormus verlassen habe.

SÜDKOREA MELDET BRAND AUF HANDELSSCHIFF

Der Kommandeur der US-Streitkräfte in der Region erklärte, seine Flotte habe mehrere iranische Schnellboote versenkt. Auch dies ‌wies der Iran zurück. Iranische Medien zitierten einen Militärkommandeur mit der Aussage, die US-Streitkräfte hätten zivile Boote ins ‌Visier genommen und dabei fünf Zivilisten getötet. Zudem erklärte die Führung in Teheran am Montag, sie habe das Feuer auf ein sich näherndes US-Kriegsschiff eröffnet und es zur Umkehr gezwungen. Später bezeichneten iranische Regierungsvertreter den Beschuss als Warnschüsse. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Lage in der Meerenge am Montag nicht unabhängig überprüfen.

Südkorea meldete eine Explosion und ein Feuer im Maschinenraum eines seiner Handelsschiffe, der "HMM Namu", ⁠in der Meerenge. Verletzt worden sei niemand. Ein Sprecher der südkoreanischen Regierung erklärte, es sei unklar, ob das Feuer durch einen Angriff verursacht worden sei. Ebenfalls am Montag meldete ‌die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO, dass zwei Schiffe vor der Küste der VAE getroffen worden seien. ⁠Der emiratische Ölkonzern ADNOC teilte mit, einer seiner leeren Öltanker sei von iranischen Drohnen beschädigt worden.

Berichten zufolge brach nach Drohnen- und Raketenangriffen auf die VAE ein Feuer im wichtigen Ölhafen Fudschaira aus. Die Emirate sprachen von einer ernsthaften Eskalation. Das Land behalte sich das Recht auf eine Reaktion vor. Fudschaira liegt außerhalb der Meerenge und ist damit eine der wenigen Exportrouten für Öl aus dem Nahen Osten, die nicht durch die Straße von Hormus führt. Das iranische Staatsfernsehen ‌berichtete, Militärvertreter hätten den Angriff auf die VAE als Reaktion auf "militärische Abenteuer" des US-Militärs bestätigt.

IRAN: KEINE ⁠MILITÄRISCHE LÖSUNG

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, die Ereignisse vom Montag zeigten, ⁠dass es keine militärische Lösung für die Krise gebe. Die Friedensgespräche unter Vermittlung Pakistans kämen voran. Er warnte die USA und die VAE davor, sich in einen "Sumpf" ziehen zu lassen. US- und iranische Regierungsvertreter haben bislang eine Runde direkter Friedensgespräche abgehalten, Versuche für weitere Treffen scheiterten aber.

Trump hatte erklärt, die Angriffe der USA und Israels zielten darauf ab, eine unmittelbar bevorstehende Bedrohung durch den Iran auszuschalten. Er verwies dabei auf das iranische Atom- und Raketenprogramm und die Unterstützung für die radikal-islamischen Gruppen Hamas und Hisbollah. Iranischen Staatsmedien zufolge übermittelten die USA am Sonntag über Pakistan ihre Antwort auf einen 14-Punkte-Plan des Iran. Die Führung in Teheran prüfe diese nun. Keine der beiden Seiten nannte Details.

Der iranische Vorschlag sieht vor, Gespräche über das Atomprogramm auf die Zeit nach einem Abkommen zur Beendigung des Krieges und zur Lösung des Konflikts um die Schifffahrt zu verschieben. Trump sagte am Wochenende, er prüfe den Vorschlag noch, werde ihn jedoch wahrscheinlich ablehnen. Jüngste US-Geheimdienstinformationen deuten Insidern zufolge darauf hin, dass das iranische Atomprogramm seit ⁠Kriegsbeginn nur begrenzten Schaden genommen hat. Trump will die iranischen Bestände an angereichertem Uran beseitigen, um zu verhindern, dass das Land das Material zu waffenfähigem Uran anreichert. Der Iran bestreitet jegliche Absicht, eine Atombombe zu bauen.

(Bericht von Reuters-BürosBearbeitet von Jonathan Allen, Stephen Coates und Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)