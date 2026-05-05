Aktien New York

Wall Street auf Erholungskurs - Nasdaq erneut mit Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Stuart Monk/Shutterstock.com

Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 49.164 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 7.250 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der erneut ein Rekordhoch erklomm, ging es um 1,2 Prozent auf 27.971 Punkte nach oben.

Positive Impulse lieferten Anzeichen einer Beruhigung der Lage im Nahost-Konflikt, die für fallende Ölpreise sorgten. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen. Zudem zeigen sich die Anleger am Dienstag optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften.

Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im April fiel weitgehend wie erwartet aus.

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