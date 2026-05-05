Zeitung: Trump erwägt staatliche Aufsicht für neue KI-Modelle

Washington, 04. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump erwägt einem Zeitungsbericht zufolge eine staatliche Aufsicht für neue Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI). Die US-Regierung diskutiere über ein Dekret zur Gründung einer Arbeitsgruppe, berichtete die "New York Times" am Montag unter Berufung auf Insider. Diese Gruppe aus Technologie-Managern und Regierungsvertretern solle mögliche Kontrollverfahren prüfen. Ein Vertreter des Weißen Hauses bezeichnete Diskussionen über mögliche Dekrete als Spekulation.
Bedenken wegen des neuen KI-Modells "Mythos" der Firma Anthropic sind dem Bericht zufolge der Auslöser für die Überlegungen. Experten für Cybersicherheit warnen, dass dessen Fähigkeiten beim Programmieren komplexe Cyberangriffe begünstigen könnten. Ein Eingreifen der Regierung wäre eine deutliche Kehrtwende für Trump. Der Präsident hatte sich bislang für möglichst wenig staatliche Regulierung eingesetzt. Er hatte an seinem ersten Amtstag im Jahr 2025 ein Dekret seines Vorgängers Joe Biden widerrufen, das Entwickler von KI-Systemen zur Weitergabe von Sicherheitstests an die Regierung verpflichtete.
(Bericht von David Shepardson und Alex Alper, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)