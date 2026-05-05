Zeitung: Trump erwägt staatliche Aufsicht für neue KI-Modelle

Washington, ⁠04. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump erwägt einem Zeitungsbericht zufolge eine staatliche Aufsicht für neue Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI). Die US-Regierung diskutiere ‌über ein Dekret zur Gründung einer Arbeitsgruppe, berichtete die "New York Times" am Montag ⁠unter ⁠Berufung auf Insider. Diese Gruppe aus Technologie-Managern und Regierungsvertretern solle mögliche Kontrollverfahren prüfen. Ein Vertreter des Weißen Hauses bezeichnete Diskussionen über mögliche Dekrete als Spekulation.

Bedenken wegen ‌des neuen KI-Modells "Mythos" der ‌Firma Anthropic sind dem Bericht zufolge der Auslöser für die Überlegungen. Experten für Cybersicherheit ⁠warnen, dass dessen Fähigkeiten beim Programmieren komplexe ‌Cyberangriffe begünstigen könnten. Ein ⁠Eingreifen der Regierung wäre eine deutliche Kehrtwende für Trump. Der Präsident hatte sich bislang für möglichst wenig staatliche ‌Regulierung eingesetzt. ⁠Er hatte an seinem ersten ⁠Amtstag im Jahr 2025 ein Dekret seines Vorgängers Joe Biden widerrufen, das Entwickler von KI-Systemen zur Weitergabe von Sicherheitstests an die Regierung verpflichtete.

(Bericht von David Shepardson und Alex Alper, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)