Zoom - Wieder dreistellig – höchster Stand seit 2022

Vom Rekordhoch im Herbst 2020 bei 588,84 USD bis zum zyklischen Tief im Sommer 2024 (55,06 USD) hat sich die Zoom-Aktie gezehntelt. Aufgrund dieser Preisentwicklung werden Erinnerungen an das klassische Blasenverlaufsmuster geweckt – nach einer Übertreibung oder gar einem Hype kommt es regelmäßig zu einem massiven Einbruch in der Größenordnung von 80 % bis 90 %. Diese Dürreperiode dürfte nun aber Geschichte sein, denn seit rund drei Jahren arbeitet der Titel an einer Bodenbildung (siehe Chart). Spannendes Detail: Über die letzten 18 Monate hat der Titel zudem ein sog. „rounding bottom“ ausgebildet. Mit anderen Worten: Es liegen sogar zwei verschiedene Trendwendeformationen vor, wobei das zuletzt genannte Kursmuster gleichzeitig Teil der größeren Bodenbildung ist. Vor diesem Hintergrund sollte der Spurt über die Widerstandszone bei gut 90 USD den Startschuss für eine große, untere Umkehr geliefert haben. Das Anschlusspotenzial aus dem o. g. „rounding bottom“ lässt sich auf rund 28 USD taxieren, während die Bodenbildung der letzten drei Jahre sogar ein Kursziel im Bereich von 130 USD verspricht. Die beschriebene Ausbruchszone bei gut 90 USD bietet sich indes als Absicherung auf der Unterseite an.

Zoom (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Zoom

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.