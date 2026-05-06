AKTIE IM FOKUS 2: Redcare unter Druck - Profitabilität bleibt Achillesferse

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(Kurs aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare sind am Mittwoch nach der Vorlage von endgültigen Quartalszahlen nach einem sehr festen Start deutlich ins Minus gerutscht. Am Nachmittag verloren die Titel der Onlineapotheke 4,5 Prozent.

Die Resultate hätten die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieben die Experten von Oddo BHF. Das bereinigte operative Ergebnis sei zwar gegenüber dem Vorjahr zweistellig geklettert, die Erwartungen habe man aber gleichwohl verfehlt. Der operative Hebel habe weniger durchgeschlagen als erhofft. Die Profitabilität bleibe die Achillesferse der Anlagestory.

Redcare hatten im März mit nur noch gut 30 Euro so wenig gekostet wie seit dem Jahr 2019 nicht mehr. Seither erholten sie sich zwar um mehr als die Hälfte, liegen 2026 aber noch fast 30 Prozent im Minus. Die Aktien des Konkurrenten DocMorris befinden sich hingegen auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2025.

Beide waren seit der Corona-Zeit massiv eingebrochen, zuletzt insbesondere wegen der zähen Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Redcare hatten im Februar 2021 noch 249 Euro gekostet, DocMorris 514 Franken. Anschließend wurden die Kursgewinne bis zum März dieses Jahres pulverisiert. Der Tiefpunkt von DocMorris lag sogar unter 4 Franken./ag/stk/he

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