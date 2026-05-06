AKTIE IM FOKUS: Hellofresh zeitweise zweistellig erholt

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hellofresh haben sich am Mittwoch nach der Vorlage des Geschäftsberichts zum ersten Quartal klar erholt - zeitweise um gut 12 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan nannte die Resultate "erfrischend ok". Einen klaren Umsatz-Turnaround des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters vermisst er allerdings noch und bleibt daher "Neutral".

Hellofresh-Papiere hatten im März nur noch 3,49 Euro gekostet. Zu Zeiten der Corona-Pandemie waren es im Herbst 2021 einmal 97,50 Euro./ag/mis

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