Alphabet Class C - Lieblingssetup sorgt für doppelten Rückenwind

Regelmäßige Leserinnen und Leser wissen, dass wir die Kombination aus einem hohen Momentum und dem Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation besonders zu schätzen wissen. Schließlich sorgt die beschriebene Konstellation im Idealfall für doppelten Rückenwind. Genau das ist die derzeitige Ausgangslage bei der Alphabet-Aktie, denn zu der hohen Relativen Stärke nach Levy im Tages- und Wochenbereich kommt der Ausbruch aus der Schiebezone seit November vergangenen Jahres. Als Sahnehäubchen wird letzteres mit einem Aufwärtsgap (353,40/363,09 USD) vollzogen (siehe Chart) und mit einem neuen Allzeithoch bei 388,96 USD belohnt. Und wir haben noch ein weiteres Argument im Köcher: Unter saisonalen Gesichtspunkten handelt es sich bei dem Zeitraum vom 7. Mai bis Anfang Juni um eine sehr gute Phase, in der der Technologietitel seit 2014 im Mittel um 4,6 % zulegen konnte. Aus der Höhe der jüngsten Tradingrange ergibt sich sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 430 USD. Unter Risikogesichtspunkten bildet die o. g. Kurslücke zusammen mit den Ausbruchsmarken bei 350 USD einen wichtigen Rückzugsbereich, den es zukünftig nicht mehr zu unterschreiten gilt. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Alphabet Class C (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: LSEG, tradesignal²

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