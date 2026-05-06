AMD-Aktie springt 16 Prozent - breites Analystenlob für Zahlen

Nach starken Quartalszahlen haben Analysten den Chipkonzern AMD am Mittwoch mit Lob überschüttet. Die Aktien des Nvidia-Konkurrenten sprangen nachfolgend um über 16 Prozent an und erreichten bei 430 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

AMD hatte am Dienstagabend Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Vor allem beim Umsatz übertrumpfte AMD dabei die Erwartungen deutlich: Statt nur 9,89 Milliarden Dollar erlöste der Konzern zwischen Januar und März 10,25 Milliarden Dollar, ein Plus von 38 Prozent zum Vorjahresquartal. Auch der Gewinn fiel mit 1,37 Dollar je Aktie unerwartet hoch aus. Für das laufende Quartal rechnet AMD mit Umsätzen von 11,2 Milliarden Dollar.

AMD, wie auch viele andere Chiphersteller, profitieren massiv vom Ausbau von Rechenkapazität für KI-Anwendungen. Lange Zeit galt AMD dabei aber gegenüber dem weit größeren Konkurrenten Nvidia als Nachzügler und war unter Anlegern nur zweite Wahl.

Analystenlob von allen Seiten - nur nicht bei JPMorgan

Am Mittwoch nun folgten auf die starken Zahlen Kaufempfehlungen von Analysten. Mit Goldman Sachs und Bernstein sprachen zwei Experten nach Quartalszahlen und Ausblick prompt Empfehlungen aus. Dabei setzte der Bernstein-Analyst Stacy Rasgon ein Kursziel von 525 Dollar an. Nach 65 Kursplus im laufenden Jahr signalisiert er noch rund 48 Prozent weiteren Spielraum.

Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Rasgon nach dem sehr starken Quartalsbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie. Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden.

Goldman-Sachs-Analyst James Schneider wiederum hob sein Kursziel von 240 auf 450 Dollar an und stufte die AMD-Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum.

Weiteres Lob kam von der Investmentbank Bank of America (BofA), die ihr Kursziel für AMD von 310 auf 450 US-Dollar anhob und die Einstufung bei "Buy" beließ. Der Halbleiterkonzern biete ein einzigartig gutes Portfolio an Prozessoren (CPU) und Grafikprozessoren (GPU) für die KI-Themenwelt, genau passend für den schnell wachsenden Markt, schrieb Vivek Arya am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. AMD dürfte seinen Marktanteil bis 2030 deutlich steigen, und das in einem KI Markt, der sich bis dahin verdreifachen dürfte.

Skeptischer blieb indes die US-Bank JPMorgan. Hier stieg das Kursziel zwar von 270 auf 385 US-Dollar, die Einstufung blieb jedoch auf "Neutral". Der Chipkonzern habe die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Ziele erhöht, schrieb Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem Marktanteil bei Server-Prozessoren und der Dynamik im Bereich KI-Rechenzentren.

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(mit Material von dpa-AFX)