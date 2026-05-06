AMD, Shopify & Novo Nordisk: KI-Boom trifft Abnehmtrend

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk: Wegovy sorgt für neue Dynamik

Die neue Abnehmpille entwickelt sich schneller als erwartet und bringt frischen Optimismus zurück in die Novo Nordisk-Aktie. Warum Analysten trotzdem nicht komplett überzeugt sind und worauf Anleger jetzt achten sollten.

Shopify: Starke Zahlen, schwacher Kurs

Operativ läuft es weiter rund bei Shopify, doch der Ausblick sorgt für Unruhe. Warum die Börse trotz Rekordwerten plötzlich vorsichtiger wird und welche Rolle KI dabei spielt.

AMD: KI-Geschäft gewinnt weiter an Tempo

Der Chipkonzern AMD liefert starke Zahlen, hebt Ziele an und profitiert massiv vom KI-Infrastrukturboom. Welche Signale jetzt besonders wichtig für die weitere Kursentwicklung werden.