ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Aixtron auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 42 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 31 auf 42 Euro angehoben, die Einstufung aber von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Der Aktienkurs des Chipindustrie-Ausrüsters habe sich in recht kurzer Zeit fast vervierfacht und wieder das Niveau um das Jahr 2000 herum erreicht, schrieb Gustav Froberg in seiner Neubewertung vom Dienstagnachmittag. Denn Anleger investierten in Unternehmen, die wie Aixtron die KI-Wertschöpfungskette ermöglichen, sowie in knappe Schlüsselmaterialien wie Indiumphosphid. Die Engpassdynamik, von der Aixtron profitiere, sei inzwischen aber eingepreist. Über das von ihm prognostizierte Wachstum hinaus könnte zudem auch das mittelfristige Gewinnpotenzial begrenzt sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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