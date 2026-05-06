ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein insgesamt solides viertes Geschäftsquartal des Halbleiterkonzerns habe die Messlatte für das Geschäftsjahr 2026/27 höher gelegt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC
Das könnte dich auch interessieren
Aktie im MinusLuft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognoseheute, 06:56 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: AMD winkt Kurssprung auf Rekordhoch - Empfehlungen nach Zahlenheute, 07:02 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Dräger und Siemens HealthineersWieso Medizintechnik an der Börse so billig istheute, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista