ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) dank niedriger als erwartet ausgefallener Treibstoffkosten positiv überrascht und wolle dieses 2026 weiterhin deutlich steigern, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Risiken für den Ausblick sind der Airline zufolge allerdings gestiegen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT
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