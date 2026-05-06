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APA ots news: OMV investiert EUR 65 Millionen in neues Innovationszentrum in Österreich

Wien (APA-ots) - - Investition in eine hochmoderne Innovations- und  
Entwicklungsinfrastruktur am OMV Standort in Schwechat 

- Dachgleiche erreicht - Baufortschritt planmäßig bei rund 55 % mit 
Inbetriebnahme in 2027 

- Fokus auf Skalierbarkeit von Innovationen vom Labor über Technikum 
und Pilotanlagen bis zur vollen Integration in OMV Produktionsanlagen 

Mit der Realisierung des OMV Innovation Hub Schwechat ("Hub") setzt 
OMV einen zentralen Meilenstein für die Umsetzung ihrer 
Innovationsstrategie. Der Baufortschritt liegt bei rund 55 Prozent - 
das Projekt verläuft planmäßig, die Fertigstellung und Inbetriebnahme 
ist in der ersten Hälfte von 2027 vorgesehen. Das neue Gebäude wird 
die entscheidende Infrastruktur bereitstellen, um technologische 
Entwicklungen effizient zu ermöglichen, zu beschleunigen und vom 
Labormaßstab bis in industrielle Anwendungen zu überführen - ein 
wesentlicher Beitrag zur OMV Strategie 2030 und zur Transformation in 
Richtung Klimaneutralität. An diesem Standort werden essenzielle 
Grundlagen des täglichen Lebens neu erfunden und die Zukunft 
modernster Energieträger geprägt. 

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV : "Der Hub 
ist die Grundlage für erfolgreiche Innovation. Mit dieser 
Infrastruktur schaffen wir die Möglichkeit, Technologien entlang 
unserer Wertschöpfungskette konsequent vom Labor über Pilotanlagen 
bis in den industriellen Maßstab zu entwickeln und direkt in die OMV 
Produktionsanlagen zu integrieren. Wir ebnen den Weg für die 
Technologie von morgen und bekennen uns klar zum Innovationsstandort 
Österreich. Wir senden ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir unsere 
Transformation strukturiert, fokussiert und mit einem strategischen 
Weitblick vorantreiben." 

Mit einem Gesamtbudget von EUR 65 Millionen und einer 
Gesamtfläche von rund 8.120 Quadratmetern entsteht ein hochmoderner 
Campus mit 50 Arbeitsplätzen, Laboren, einem Technikum mit Platz für 
bis zu 15 Testanlagen, Pilotflächen mit erhöhtem Sicherheitsstandard 
sowie Büro-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen. Im Zentrum des 
Hubs steht die unternehmenseigene Expertise in Zusammenarbeit mit 
unseren Kund:innen und Kooperationspartner:innen. 
Bereichsübergreifende Teams werden Seite an Seite arbeiten, um Ideen, 
die auf unsere Strategie 2030 und darüber hinaus ausgerichtet sind, 
in kommerziell erfolgreiche neue Technologien und Produkte 
umzusetzen. 

Der neue hochmoderne Hub in Schwechat ist der Technologie- 
Beschleuniger für das Innovationsprogramm von OMV. Es schafft den 
Rahmen, um innovationsrelevante Kompetenzen, Technologien und 
Partnerschaften konzernweit zu bündeln und gezielt voranzutreiben. 
Der Hub in Schwechat ist dabei ein zentraler Baustein zur Umsetzung 
dieses Ansatzes. Es sollen neue Geschäftsmodelle - etwa in den 
Bereichen Biotechnologie, grüner Wasserstoff, CO-Nutzung oder 
Wachstum mit eigenen Technologien ermöglicht sowie neue Technologien 
vorangetrieben werden, die eine nachhaltige und zugleich profitable 
Zukunft im Einklang mit den CO-Reduktionszielen von OMV ermöglichen. 

Bildmaterial finden Sie hier . 

Über OMV 
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges 
Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten 
Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV 
strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. 
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 
Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen 
weltweit. Zu den wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV 
gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit 50 
Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA 
an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf 
www.omv.com. 

Rückfragehinweis: 
   OMV 
   Dominic Köfner 
   Telefon: 01/404 40-0 
   E-Mail: dominic.koefner@omv.com 
   Website: https://www.omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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