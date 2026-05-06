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APA ots news: UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2-Anleihe

Vorausschauendes, diszipliniertes Kapitalmanagement im  
Einklang mit der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact" 

Wien (APA-ots) - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR  
VERÖFFENTLICHUNG 
ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON 
AMERIKA, NACH ODER INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN 
BESTIMMT. 

Wien, 6. Mai 2026 - UNIQA Insurance Group AG setzt einen weiteren 
gezielten Schritt in ihrem vorausschauenden Kapitalmanagement. Der 
Konzern startete am 5. Mai 2026 ein Rückkaufangebot (Tender Offer) 
für eine 2015 begebene nachrangige Tier-2-Anleihe und hat 
gleichzeitig erfolgreich eine neue Tier-2-Benchmarkanleihe mit einem 
Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe 
wurde bei institutionellen Investoren in Österreich und international 
erfolgreich platziert und unterstreicht die starke Nachfrage nach 
nachrangigem Kapital von UNIQA. Der Ausgabepreis wurde mit 99,369 
Prozent des Nennbetrags festgelegt. Die Neue Anleihe wird in den 
ersten zehn Jahren mit einem festen Zinssatz von 4,5% per annum und 
danach mit einem variablen Zinssatz auf Basis des 3-Monats-EURIBOR ( 
oder dem jeweiligen Ersatz-Referenzzinssatz) zuzüglich einer Marge ( 
einschließlich eines Step-ups von 100 Basispunkten) verzinst. Die 
Transaktion trägt zur Stabilität, Planbarkeit und regulatorischen 
Qualität der Kapitalbasis von UNIQA bei. 

Proaktiv handeln, Stabilität sichern: UNIQA setzt auf frühzeitige 
Refinanzierung 

Der Rückkauf bezieht sich auf einen ausstehenden Nominalbetrag 
von 326,3 Mio. Euro einer ursprünglich 500 Mio. Euro umfassenden 
nachrangigen Fixed-to-Floating-Rate-Tier-2-Anleihe mit Endfälligkeit 
2046 und erfolgt vor dem ersten Emittenten-Kündigungstermin am 27. 
Juli 2026. UNIQA nutzt damit bewusst ein günstiges Marktfenster, um 
bestehendes Tier-2-Kapital frühzeitig und kontrolliert zu 
refinanzieren und sich unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen 
oder erhöhtem Refinanzierungsdruck aufzustellen. 

"Diese Transaktion ist ein weiterer konsequenter Schritt in 
unserem disziplinierten Kapitalmanagement im Rahmen von UNIQA 3.0 - 
Growing Impact. Indem wir den Rückkauf noch vor dem ersten 
Kündigungstermin umsetzen und gleichzeitig eine neue Tier-2- 
Benchmarkanleihe begeben, behalten wir die volle Kontrolle über den 
Zeitpunkt der Refinanzierung. Zugleich ermöglichen wir bestehenden 
Investoren, frei werdende Liquidität ohne Unterbrechung in eine neue 
UNIQA Anleihe zu investieren", sagt Kurt Svoboda , CFO/CRO der UNIQA 
Insurance Group AG. "Dass wir unsere Strategie schneller als geplant 
umsetzen - getragen von hoher Profitabilität und einer starken 
Kapitalbasis -, erlaubt es uns, proaktiv zu handeln und unsere 
Kapitalallokation konsequent an unseren strategischen Zielen 
auszurichten." 

Stärkung der Kapitalbasis und Unterstützung des künftigen 
Wachstums 

Der Rückkauf der bestehenden Anleihe ist an den erfolgreichen 
Abschluss der Neuemission gekoppelt. Insgesamt wird die Transaktion 
die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht erhöhen und damit die bereits 
starke Kapitalposition des Konzerns weiter stärken. 

Kurzfristig entsteht ein einmaliger Aufwand durch den Rückkauf 
über Par, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht wird. Der 
bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert. 

Die finalen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden kurz nach Ende 
der Angebotsfrist am 13. Mai 2026 erwartet. 

Mit der neuen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität und 
Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Die Transaktion 
refinanziert bestehende Tier-2-Instrumente - einschließlich des 
Rückkaufs - und verschafft zusätzliche finanzielle Flexibilität für 
allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die langfristige strategische 
Entwicklung und Wachstumsambitionen der UNIQA Group. 

Die Transaktion hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von 
UNIQA und wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des 
Konzerns haben. 

Klares Signal an Investoren und Ratingagenturen 

Mit der Transaktion unterstreicht UNIQA ihren Anspruch auf 
aktives Kapitalmanagement. Frühzeitige Refinanzierungen gelten im 
Kapitalmarkt als Zeichen finanzieller Stärke und strategischer 
Weitsicht - insbesondere in einem Umfeld geopolitischer 
Unsicherheiten und volatiler Finanzmärkte. 

Auch von externer Seite wird der eingeschlagene Kurs bestätigt: 
In ihrer begleitenden Presseinformation hebt Standard & Poors das 
vorausschauende Kapitalmanagement von UNIQA sowie die robuste 
Kapitalausstattung des Konzerns hervor. Die Ratingagentur verweist 
darauf, dass die frühzeitige und kontrollierte Refinanzierung von 
Kapitalinstrumenten die finanzielle Flexibilität stärkt und zur 
langfristigen Stabilität der Kapitalbasis beiträgt - insbesondere in 
einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld. 

Handeln aus einer Position der Stärke: Konsequente Umsetzung der 
Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact" 

Die Transaktion ist vollständig in die Konzernstrategie UNIQA 3.0 
- Growing Impact eingebettet. "Nach einem Geschäftsjahr 2025 mit 
Rekordergebnissen, einer starken Solvenzquote und deutlich 
übertroffenen strategischen Zielwerten können wir als UNIQA aus einer 
Position der Stärke handeln" , sagt Svoboda . "Wir optimieren unsere 
Kapitalbasis genau dann, wenn es strategisch sinnvoll ist - 
vorausschauend, diszipliniert und im Einklang mit unserer 
nachhaltigen Wachstums- und Dividendenstrategie." 

Überblick Ah hoc und Presseinformationen: 

Ad hoc 1 
UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen 
nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen 
EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) 
Anleihe 

Ad hoc 2 

UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 
500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe 

S&P 

Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's 
Proposed Notes Rated 'BBB+' 

Bildmaterial Kurt Svoboda , CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: 

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist 
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Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt 
noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten 
Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels 
anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des 
zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über 
eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das 
Rückkaufangebot kann weder über solche Kommunikationsmittel, - 
instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten 
Staaten angenommen werden. 

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder 
Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot 
im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils 
gültigen Fassung (die " Prospektverordnun g"). Das Angebot und der 
Verkauf der Neuen Anleihe erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der 
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote 
von Wertpapieren zu erstellen. 

Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der 
Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse 
erstellt. Der Prospekt wird, wenn und sobald von der österreichischen 
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer Form auf der 
Internetseite von UNIQA unter https://www.uniqagroup.com/grp/investor 
-relations/debt-investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar 
sein. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

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