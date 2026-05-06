Aufträge im Maschinenbau ziehen kräftig an - Aber "kein breiter Aufschwung"

Düsseldorf, 06. ⁠Mai (Reuters) - Beim deutschen Maschinenbau geht das Auf und Ab im Auftragseingang weiter. Nach zwei schwachen Monaten zu Jahresbeginn verzeichnete die Branche im März dank mehrerer Großaufträge einen unerwartet starken ‌Anstieg der Bestellungen, wie der Branchenverband am Mittwoch mitteilte. Die Aufträge lagen real 27 Prozent über dem Vorjahresmonat. "Diese ⁠Sondereffekte sind ⁠sehr erfreulich. Sie markieren aber leider nicht den Beginn eines breiten Aufschwungs, sondern beschönigen die Lage", sagte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt.

Er verwies zur Begründung auf die Kriege in der Golfregion und der Ukraine sowie auf neue Zolldrohungen ‌aus den USA und Unsicherheiten in ‌den Lieferketten. Dies sorge dafür, dass Investitionen ausblieben. Für einen dauerhaften Aufschwung fehlten zudem die notwendigen Strukturreformen in der deutschen ⁠und europäischen Politik. Gernandt kritisierte die Bundesregierung als "Ankündigungs-Regierung". Ein Jahr ‌nach ihrem Start tue sich ⁠die Koalition vor allem mit internen Streitigkeiten hervor, statt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken.

Im März legten die Bestellungen aus dem Inland um 17 Prozent ‌zu, die aus dem Ausland ⁠stiegen um 31 Prozent. Getragen ⁠wurde das Auslandsgeschäft vor allem von den Nicht-Euro-Ländern mit einem Plus von 42 Prozent. Für das gesamte erste Quartal ergibt sich durch den starken März ein Auftragsplus von vier Prozent. Hierbei stand einem Zuwachs von sechs Prozent bei den Auslandsaufträgen ein Rückgang von zwei Prozent im Inland gegenüber.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)