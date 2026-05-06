Bas zu Koalitionsstreit: "Müssen uns alle mehr am Riemen reißen"

Berlin, 06. ⁠Mai (Reuters) - SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas hat erhebliche Spannungen in der Regierungskoalition eingeräumt. "In den vergangenen Wochen hat es ordentlich geruckelt", sagte sie in einem ‌am Mittwoch veröffentlichten Interview des "Spiegel". Als Gründe nannte sie die Weltlage, die Krisen und die knappe ⁠Mehrheit der ⁠Koalition. Zugleich mahnte sie eine bessere Diskussionskultur an: "Wir müssen uns alle mehr am Riemen reißen." Streit müsse es um inhaltliche Fragen geben. Wenn die Rente künftig nur noch als "Basis-Absicherung" bezeichnet werde, ‌könne sie als SPD-Vorsitzende dazu ‌nicht schweigen, sagte sie mit Blick auf Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU).

Ein Jahr nach Regierungsstart betonte Bas ⁠die Kompromissbereitschaft ihrer Partei. Kompromisse seien aber keine ‌Einbahnstraße. Als Beispiele für Entgegenkommen ⁠der SPD nannte sie das Entbürokratisierungspaket sowie Reformen bei der Grundsicherung und im Gesundheitswesen. "Sie sehen, die SPD hat bereits eine Reihe ‌von Kompromissen gemacht. Und ⁠sie wird weitere eingehen", sagte ⁠die Ministerin. Trotz der Auseinandersetzungen werde sie für die Regierung kämpfen. "Mit voller Überzeugung, denn sie ist besser als ihr Ruf." Ein Scheitern der Koalition würde nur der AfD in die Hände spielen. "Wir haben eine verdammte Verantwortung, das gemeinsam hinzukriegen."

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian ⁠Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)