BMW-Finanzchef: Erwarten unveränderte Zölle für Importe aus EU in USA

Berlin, ⁠06. Mai (Reuters) - BMW rechnet ungeachtet der jüngsten Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump nicht mit einer Änderung des Zollsatzes für europäische Importe in ‌die USA. Finanzchef Walter Mertl sagte am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen, sein Unternehmen ⁠gehe ⁠davon aus, dass die Zölle für Importe aus der EU in die USA auf dem aktuellen Niveau blieben. Nach der jüngsten positiven Abstimmung im Europäischen Parlament erwarte ‌BMW zugleich, dass die Zölle ‌für Importe aus den USA in die Europäische Union in der zweiten Jahreshälfte auf Null ⁠zurückgingen. Zugleich gehe BMW davon aus, dass die ‌Zollsenkungen für Importe aus ⁠Mexiko und Kanada in die USA in der zweiten Jahreshälfte wirksam würden.

Trump hatte am Wochenende angekündigt, die Importzölle für ‌Fahrzeuge aus der ⁠EU auf 25 Prozent zu ⁠erhöhen. Das wäre eine deutliche Mehrbelastung für die deutschen Autobauer. 2025 hatten sich die EU und die USA auf ein Handelsabkommen geeinigt, das für US-Einfuhren Zölle von 15 Prozent vorsieht.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)