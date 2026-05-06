Britische Finanzaufsicht ermittelt gegen Visa, Mastercard und PayPal

London, ⁠06. Mai (Reuters) - Die britische Finanzaufsicht ermittelt gegen die US-Finanzdienstleister Visa, Mastercard und PayPal wegen mutmaßlicher Kartellverstöße. Es ‌gehe um die Finanzierung und die Nutzung der digitalen Geldbörse von ⁠PayPal, ⁠teilte die FCA am Mittwoch mit. Es stehe bislang nicht fest, ob die beiden Kreditkartenanbieter und der Zahlungsabwickler gegen Gesetze verstoßen ‌hätten. Die Betroffenen betonten, ‌mit der Behörde zusammenzuarbeiten.

Digitale Geldbörsen erfreuen sich in Großbritannien immer größerer ⁠Beliebtheit. Ihr Anteil an Kreditkarten-Transaktionen hat ‌sich nach Angaben ⁠der FCA und der Aufsichtsbehörde für Zahlungssysteme seit 2023 auf 29 Prozent mehr als verdreifacht. ‌Gleichzeitig mehrten ⁠sich die Rufe nach ⁠verbesserten Wettbewerbsbedingungen, die neuen Akteuren den Markteintritt erleichtern.

(Bericht von Phoebe Seers, Kirstin Ridley und Sam Tabahriti; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)