Bundesbank: Nahost-Krieg würgt Konjunkturerholung ab - Risiken verfestigen sich

Berlin, 06. ⁠Mai (Reuters) - Bundesbank-Vorstand Michael Theurer rechnet mit längeren Auswirkungen des Nahost-Krieges. Die Folgen für die Finanzstabilität hingen vor allem von der Dauer des Konflikts ab, sagte Theurer der ‌Nachrichtenagentur Reuters. "Von kurzfristigen Auswirkungen kann zwei Monate nach Ausbruch schon keine Rede mehr sein. Geopolitische Risiken haben ⁠sich ⁠manifestiert." Der Krieg würge das "zarte Pflänzchen" einer konjunkturellen Erholung in Deutschland ab.

Die meisten Ökonomen und auch die Regierung hatten ihre Wachstumserwartungen zuletzt deutlich nach unten revidiert. Es wird jetzt noch in etwa mit einem ‌Plus des Bruttoinlandsproduktes von 0,5 Prozent ‌in diesem Jahr gerechnet. Die Inflation dürfte eher bei drei Prozent als zwei Prozent liegen. Das ist eine ⁠direkte Folge des Iran-Krieges, der die Spritpreise an den ‌Tankstellen nach oben getrieben hat.

"Analysten ⁠weisen darauf hin, dass sich diese Energiepreiserhöhungen durch die gesamte Volkswirtschaft durchfressen", sagte Theurer, der bei der deutschen Notenbank für Finanzstabilität sowie die Bankenaufsicht ‌zuständig ist. "Die Lehre aus ⁠dem Inflationsanstieg nach dem russischen ⁠Angriffskrieg auf die Ukraine vor vier Jahren zeigt, dass Notenbanken hier äußerst achtsam sein müssen." Im EZB-Rat zeichnet sich Insidern zufolge eine Bereitschaft zu Zinserhöhungen ab. Es laufe auf eine erste Zinserhöhung im Juni hinaus, sollte sich die Lage nicht ändern.

(Bericht von Christian Krämer und Reinhard Becker, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)