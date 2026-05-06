Bundesregierung ein Jahr im Amt - Kabinettssitzung am Geburtstag

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Bundesregierung ist am Mittwoch genau ein Jahr im Amt. Am ersten Geburtstag findet turnusmäßig die Kabinettssitzung unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kanzleramt statt.

Der Jahrestag fällt in die bisher schwierigste Phase der noch jungen Regierung. In allen Umfragen haben Union und SPD keine Mehrheit mehr. Die größte Oppositionspartei AfD hat die Union in mehreren Umfragen bereits überholt und liegt mit bis zu vier Prozentpunkten vorn. Besonders unter Druck steht Regierungschef Merz, dessen Beliebtheitswerte immer weiter sinken.

Merz war am 6. Mai 2025 erst im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt worden. Seine Regierung hat sich eine Reihe von Sozial- und Steuerreformen vorgenommen, die in den vergangenen Wochen für viel Streit gesorgt haben. Die Phase bis zu den Landtagswahlen im Herbst gilt als entscheidend für Schwarz-Rot./mfi/DP/jha

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