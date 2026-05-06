Bundeswehr-Einsatz im Rahmen von Unifil letztmalig verlängert

(Ergänzt ⁠fehlenden Buchstaben in der Überschrift, keine Änderungen am Text)

Berlin, 06. Mai (Reuters) - Die Bundeswehr wird ihren Einsatz im Rahmen der ‌Unifil-Mission vor der Küste des Libanons beenden. Das Kabinett beschloss am Mittwoch ⁠eine ⁠letztmalige Verlängerung um ein Jahr bis Juni 2027, da der UN-Sicherheitsrat die rund 50-jährige Mission insgesamt beendet. Die Bundeswehr hat sich seit 2006 ‌an dem Einsatz mit ‌Schiffen der Marine beteiligt. Sie sollte Seewege überwachen und Waffenschmuggel unterbinden. Angesichts ⁠des Nahost-Konflikts war die Unifil-Mission (United Nations Interim ‌Force in Lebanon) ⁠aber zunehmend schwierig geworden.

Der UN-Sicherheitsrat hatte schon 2025 beschlossen, die Mission auslaufen zu lassen. Die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" ‌mit rund 200 ⁠Soldaten sowie einige Soldaten ⁠an Land sollen möglichst bis Ende 2026 abgezogen sein. Der Bundestag muss dem Vorhaben noch zustimmen, ein Ja gilt aber als sicher.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)