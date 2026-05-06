CNN-Gründer Ted Turner ist tot

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Gründer des US-Nachrichtensenders CNN, Ted Turner, ist tot. Turner sei im Alter von 87 Jahren gestorben, teilte CNN mit. Turner, der bereits vor einigen Jahren mitgeteilt hatte, dass er an Demenz leide, sei in seinem Haus in der Nähe der Stadt Tallahassee im US-Bundesstaat Florida gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.

1980 hatte Turner in der Metropole Atlanta im US-Bundesstaat Georgia das Cable News Network (CNN) gegründet - den ersten Sender, der 24 Stunden am Tag Nachrichten sendete und einen neuen Stil der Fernsehnachrichten prägte./cah/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Erneute Kehrtwende
Trump setzt auf Diplomatie: Hormus-Einsatz gestopptheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Trump setzt auf Diplomatie: Hormus-Einsatz gestoppt
Bietet umgerechnet 30,80 Euro je Aktie
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kursgestern, 12:06 Uhr · dpa-AFX
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs
Risikovorsorge kostet Geld
BMW verdient mit Autos mehr als gedachtheute, 07:50 Uhr · dpa-AFX
BMW verdient mit Autos mehr als gedacht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istheute, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen