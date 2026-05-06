Dax-Widerstand 25.200 24.999 Dax-Unterstützung 24.000 23.800

Dax-Rückblick:

Der Dax kann heute nach dem gestrigen Pullback an die zuvor überwundene Abwärtstrendlinie im 4-Stundenchart die am Montag avisierte Kaufwelle bringen und steigt in den Bereich um 24.800 Punkte (Widerstandszone rot im Chart). Das sind knapp 1.000 Punkte oberhalb des gestrigen Tagestiefs in der Vorbörse.

Dax-Ausblick:

Nach der Rally heute Vormittag hat der Index nun zunächst Konsolidierungsbedarf, entsprechend müssen zunächst kleinere Rücksetzer eingeplant werden.

Sollte der Index sich allerdings oberhalb von 24.800 Punkten etablieren können, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei auf der Oberseite Richtung 25.000 Punkte und danach in den Bereich um 25.200 Punkte. In dem Falle wären sämtliche Kursverluste seit Beginn der Iran-Krise egalisiert.