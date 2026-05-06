Dax Chartanalyse 06.05.2026

Dax bringt avisierte Kaufwelle und nimmt 25.000er-Marke ins Visier

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.20024.999
Dax-Unterstützung24.00023.800

Dax-Rückblick:

Der Dax kann heute nach dem gestrigen Pullback an die zuvor überwundene Abwärtstrendlinie im 4-Stundenchart die am Montag avisierte Kaufwelle bringen und steigt in den Bereich um 24.800 Punkte (Widerstandszone rot im Chart). Das sind knapp 1.000 Punkte oberhalb des gestrigen Tagestiefs in der Vorbörse.

Dax-Ausblick: 

Nach der Rally heute Vormittag hat der Index nun zunächst Konsolidierungsbedarf, entsprechend müssen zunächst kleinere Rücksetzer eingeplant werden.

Sollte der Index sich allerdings oberhalb von 24.800 Punkten etablieren können, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei auf der Oberseite Richtung 25.000 Punkte und danach in den Bereich um 25.200 Punkte. In dem Falle wären sämtliche Kursverluste seit Beginn der Iran-Krise egalisiert.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90J1) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 06.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.467,84 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62NS) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 06.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.424,93 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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