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DAX® - Flagge macht Mut

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Flagge macht Mut

Die Kursausschläge beim DAX® werden größer. So folgte auf den verhaltenen Wochenbeginn gestern wieder ein dynamischer, weißer Block. Dieses konstruktive Kerzenmuster besitzt vor allen Dingen zwei Implikationen. Zum einen wurde erneut die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.112 Punkten) durchgehandelt – dieses Mal von unten nach oben. Zum anderen gewinnt damit die bereits gestern diskutierte Flaggenkonsolidierung an Konturen. Schließlich bildet die Kursentwicklung seit Mitte April möglicherweise eine trendbestätigende Formation, für deren Auflösung ein nachhaltiger Spurt über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 24.342 Punkten) notwendig ist. Gelingt der Befreiungsschlag – und davon ist dank der Vorgaben auszugehen –, sollte der DAX® die Hochpunkte bei 24.639/24.772/24.792 Punkten ins Visier nehmen. Perspektivisch ließe die beschriebene Flagge sogar auf neue Bewegungshochs jenseits dieser Verlaufshochs hoffen. Auf der Unterseite bildet dagegen neben der eingangs erwähnten 200-Tage-Linie auch das 200-Stunden-Pendant (akt. bei 23.964 Punkten) eine nennenswerte Rückzugslinie.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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