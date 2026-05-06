DAX Future Livetrading: GAP, Panik-Eindeckungen & 25.000 Punkte

Der DAX scheint nun nachzuholen, was die US-Märkte seit einigen Tagen zeigen - es geht weiter aufwärts. Nachdem wir bereits die letzten Wochen den Nasdaq immer wieder in den Index-Wochenrankings auf Platz 1 hatten und fast täglich Rekordhochs anstanden, war der DAX noch einmal am Montag unter 24.000 Punkte gerutscht. Doch ab diesem Punkt gab es eine sehr starke Aufwärtsbewegung, die nun zum Handelsstart mit einem GAP auf der Oberseite bis 24.600 Punkte weiteres Potenzial entfaltete. Warum wird dieses GAP nicht direkt geschlossen?

Darauf gehen wir im ersten Teil des Webinars ein und zeigen auf, welche Positionierungen die großen Marktteilnehmer haben könnten und dass damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, eine Schieflage ausgleichen zu müssen. Genau diese "nackte Panik" führte zu weiteren Eindeckungen und Kursgewinnen, welche wir nach der Xetra-Eröffnung sahen. Ein Short-Signal sahen wir nicht, sodass im weiteren Verlauf dann sogar ein explosiver Push (getrieben von einer Iran-News) zu Kursen um 25.000 Punkte führte. Rund 1.000 Punkte Differenz also binnen 3 Handelstagen, diese Volatilität ist beim Trading auf jeden Fall zu beachten. Wie kannst Du dies managen?

Neben dem CFD-Handel und der Reduktion der Ordergröße bis auf 0,10 Euro pro Punkt kannst Du auch direkt am Markt der Eurex die Terminkontrakte handeln. Einen ausführlichen Einstieg in den Futures-Handel bekommst Du heute geboten. Wir stellen die 3 unterschiedlichen DAX-Futures vor und errechnen, welches Kapital Du tatsächlich am Markt bewegst. Im Verhältnis zur Sicherheitsleistung, der Margin, ist dies enorm. Mit diesen Informationen im Hinterkopf steigen wir tiefer in die Praxis ein und sichten das Orderbuch. Wo ist Deine Order zu finden und wo macht es Sinn, einen Stopp zu setzen?

Als Ergänzung der Chartanalyse ist es spannend, auf die anderen Marktakteure und ihre Orders zu blicken. Zum Beispiel ist das "verstecken" der eigenen Stopps hinter einem Orderblock sinnvoll, um eine bessere Quote für das Trading zu erreichen. Am Beispiel-Trade nehmen wir gleich eine Long-Idee in der vorherrschenden Range auf und positionieren uns mit dem Ziel eines neuen Hochs im Micro-DAX-Future. Der Trade brachte direkt 17 Punkte Gewinn und zeigte auf, wie Du im Kontext der anderen Marktteilnehmer agieren kannst.

Zum Ende des Webinars gab es einen starken Impuls, der von einer News ausgelöst wurde. Angeblich ist ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA unterzeichnet, die Bestätigung fehlt noch, doch innerhalb der Volatilität konnte ein weiterer Trade platziert werden, als Counter-Strategie auf den Ausbruch, der noch einmal 27 Punkte Gewinn einbrachte. Damit sind heute im Future-Spezial-Webinar beide Seiten gehandelt worden, long und short. Zum Vergleich: im Mini-DAX-Future wären es dann mit einem Future 220 Euro und im DAX-Future selbst 1.100 Euro Gewinn mit diesen beiden kurzen Transaktionen gewesen.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zum Wall Street Start stattfinden. Melde Dich gern für den Donnerstag um 15.15 Uhr hierzu an:

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