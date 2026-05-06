Dax höher erwartet - Iran-Konflikt und Bilanzflut im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 06. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,7 ‌Prozent höher bei 24.401,70 Punkten geschlossen. Nach einer Reihe überraschend starker Konzernbilanzen drehten die großen Börsen ins ⁠Plus. ⁠Die Wall Street verzeichnete dabei neue Allzeithochs. Anhaltende Sorgen über die Lage im Nahen Osten grenzten die Gewinne jedoch ein.

In der Nacht zum Mittwoch setzte US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben die militärischen ‌Eskorten für Handelsschiffe in der ‌Straße von Hormus vorübergehend aus. Er begründete den Schritt mit Fortschritten auf dem Weg zu einer umfassenden Vereinbarung ⁠mit dem Iran, betonte jedoch, dass die US-Blockade iranischer ‌Häfen vollständig aufrechterhalten werde. ⁠Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran lag am frühen Mittwochmorgen noch nicht vor.

Auf Unternehmensseite geht es mit den Quartalsbilanzen weiter. Die Anleger blicken ‌unter anderem auf ⁠die Finanzberichte von Infineon, Zalando, ⁠Daimler Truck, BMW und der Lufthansa. Bei den Konjunkturdaten stehen die europäischen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im April sowie die Erzeugerpreise für März an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.401,70

EuroStoxx50 5.869,63

EuroStoxx50-Future 5.838,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 49.298,25 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.259,22 +0,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 4.164,42 +1,3%

Hang Seng 26.114,07 +0,8%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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