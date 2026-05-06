Dax-Konzern Daimler Truck: Gewinn um 80 Prozent eingebrochen
dpa-AFX · Uhr
Leinfelden-Echterdingen (dpa) - Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 80 Prozent eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei das Konzernergebnis von 749 Millionen Euro auf 149 Millionen Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.
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