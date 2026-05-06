Inmitten der heißen Phase der Quartalsbilanzen haben am Mittwoch Friedenssignale im Iran-Krieg und der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) die Börsen kräftig nach oben getrieben. Stark gesunkene Ölpreise von zeitweise unter 100 US-Dollar ließen Anleger aufatmen, sie gingen wieder ins Risiko.

Ein Bericht des US-Nachrichtenportals Axios, wonach die Vereinigten Staaten kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen, schob die Kurse deutlich an. Allerdings wies Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai den Bericht als überzogen zurück. Auch US-Präsident Donald Trump dämpfte zuletzt die Erwartungen laut Berichten etwas.

Der Dax stieg um 2,12 Prozent und schloss mit 24.919 Punkten. Zwischenzeitlich schaffte es der deutsche Leitindex erstmals seit Ende Februar wieder über die Marke von 25.000 Zählern. Auch zum Rekordhoch von Mitte Januar fehlt dem Dax nun nicht mehr viel. Zuletzt hatte der Dax Mitte April ein ähnlich hohes Tagesplus verbucht.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsentiteln kletterte um 2,08 Prozent nach oben auf 31.779 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog mit 2,7 Prozent noch stärker an.

KI-Boom treibt weltweit Chipaktien an

Treiber der Aktienmärkte, insbesondere der USA und Asiens, blieb darüber hinaus der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI). In den USA bewegten sich der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 in Rekordhöhen.

Der KI-Boom befeuert weltweit Papiere von Chipkonzernen: In Korea Samsung oder SK Hynix, in den USA zuletzt vor allem Advanced Micro Devices (AMD) und in Deutschland Infineon. Infineon erhöhte nun auch die Prognose.

In der wichtigen Automobilindustrie sieht Infineon erste positive Anzeichen, auch wenn es kurzfristig weiter schwierig bleiben dürfte. Im zweiten Geschäftsquartal ging es für den Dax-Konzern nach einem schwächeren Jahresstart insgesamt wieder aufwärts. Die Aktien konnten nach ihrer zuletzt steilen Kursrally davon aber am Mittwoch nicht mehr profitieren, der Kurs rutschte um 1,6 Prozent ab.

Reifengeschäft und Sparprogramm treiben Continental an

In der in Deutschland auf Hochtouren laufenden Bilanzsaison veröffentlichten alleine am Mittwoch sieben Dax-Unternehmen ihre Quartalszahlen. Continental gewannen gut 8,4 Prozent. Der Reifen- und Kunststofftechnik-Konzern verdiente im ersten Quartal bei weniger Umsatz mehr. Ausschlaggebend waren gute Reifen-Geschäfte und Kosteneinsparungen.

Dank guter Reifen-Geschäfte und Kosteneinsparungen stieg die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern auf 11,9 Prozent, nach 10,7 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die Marge lag damit höher als von Analysten mit im Schnitt 11,4 Prozent erwartet.

Goldpreis erreicht Wochenhoch

Der Goldpreis hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Hinweise auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten stützten auch Edelmetalle. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg um 2,2 Prozent auf 4.694 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit gut einer Woche.

Für deutlichen Schub sorgte zuletzt ein Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen. Dies belastete die Ölpreise deutlich und dämpfte die zuletzt deutlich gestiegenen Inflationserwartungen. Gold gilt zwar als Inflationsschutz, leidet kurzfristig aber von Inflationsängsten, da eine höhere Teuerung auch höhere Zinsen mit sich bringen könnte. Höhere Zinsen wiederum lasten auf dem Kurs des zinslosen Edelmetalls.

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(Mit Material von dpa-AFX)