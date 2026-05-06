Dax startet nach Anzeichen für Deeskalation höher in den Handel

Der Dax dürfte zur Wochenmitte an den starken Dienstag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen 0,7 Prozent höher auf 24.572 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seine einfache 200- und dann auch die 100-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Diese längerfristigen Trendbarometer verlaufen nach dem Rekord im Januar und dem kriegsbedingten Rutsch im März aktuell seitwärts.

Richtig Fahrt aufnehmen könnte der Dax nach Bruch der Widerstandszone, die bis zum April-Hoch bei fast 24.800 Punkten reicht. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied.

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USA: Gewinne

Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Zudem stützten Anzeichen, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran weiterhin Bestand hat.

Dies sorgte für fallende Ölpreise und dämpfte Befürchtungen vor einem umfassenden Krieg, der die wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigen könnte. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.298 + 0,73 Prozent S&P 500 7.259 + 0,81 Prozent Nasdaq 25.326 + 1,03 Prozent

Asien: Gewinne

Vage Signale einer Entspannung in Nahost sowie der KI-Boom haben am Mittwoch die Börsen in Asien angetrieben. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg angesichts jüngster Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um rund ein Prozent und für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 1,6 Prozent nach oben. In Japan wurde wegen eines Feiertages abermals nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.513 + 0,38 Prozent Hang Seng 25.898 + 1,02 Prozent CSI 300 4.808 +1,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,45 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,03 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,38 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 108,77 USD - 1,10 Dollar WTI 101,10 USD - 1,17 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ELMOS SEMICONDUCTOR AUF 215 (162) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT AIXTRON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 42 (31) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 25 (24) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 38 (41) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 60 (50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)