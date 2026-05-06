Hersteller alkoholischer Getränke

Diageo deutlich im Plus - Umsatz besser als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Aktien von Diageo haben am Mittwoch nach Umsatzdaten des dritten Quartals und einer bestätigten Prognose im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert über sechs Prozent und setzte damit die Stabilisierungsbewegung der vergangenen Wochen fort, nachdem die Aktie von den bisherigen Jahreshochs im Februar in der Spitze rund 30 Prozent verloren hatte.

Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den besser als erwarteten Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres des Produzenten alkoholischer Getränke. Das Geschäft in Europa, Mittel- und Südamerika und Afrika habe dazu maßgeblich beigetragen. Große Veränderungen der Konsensschätzungen seien zwar nicht zu erwarten, aber die Zahlen seien dennoch eine Stütze für die Kursentwicklung.

Zudem habe sich das US-Geschäft nicht schlechter als befürchtet entwickelt, hieß es von der kanadischen RBC.

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