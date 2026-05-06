Einreichungsfrist für den 5. Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award auf den 30. September 2026 verschoben

Auf Anregung von zahlreichen Teilnehmern hat die UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE) die Einreichungsfrist für den fünften Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award auf den 30. September 2026 verschoben. Dies soll möglichst vielen Bewerbern aus der ganzen Welt die Teilnahme ermöglichen.

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Submission deadline for 5th cycle of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award extended to 30 September 2026 (Photo: AETOSWire)

Ins Leben gerufen von HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President und Prime Minister der UAE und Herrscher von Dubai , und überwacht von Suqia UAE unter dem Dach der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, fördert der Preis Forschungs- und Entwicklungsinitiativen für nachhaltige Lösungen zur Bekämpfung der Wasserknappheit mithilfe von erneuerbaren Energien. So sollen Kommunen in unterentwickelten Regionen weltweit sicheren Zugang zu Wasser erlangen.

Im fünften Zyklus des Preises liegt der Schwerpunkt auf der digitalen Transformation. Es werden Projekte bevorzugt, die mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning-Algorithmen arbeiten, um eine proaktive Überwachung und Verbesserung der operativen Effizienz sicherzustellen. Dies unterstreicht die Mission des Preises, menschliche Bedürfnisse mit modernsten technischen Mitteln zu befriedigen.

Das gesamte Preisgeld beträgt USD 1 Million und der Preis ist in vier Kategorien eingeteilt: Innovative Projekte, Innovative Forschung und Entwicklung, Innovativer Preis für Einzelpersonen und Innovative Lösungen für Krisen. Das höchste Preisgeld von USD 540.000 entfällt auf Innovative Projekte mit USD 300.000 für große Projekte und USD 240.000 für kleine Projekte. Auf Innovative Forschung und Entwicklung entfällt insgesamt USD 400.000, gleichmäßig aufgeteilt auf nationale und internationale Institutionen. Innovativer Preis für Einzelpersonen ist mit USD 40.000 ausgeschrieben, eine Hälfte für etablierte Forscher, die andere für Nachwuchsforscher. Die verbleibenden USD 20.000 sind für Innovative Lösungen für Krisen vorgesehen.

In den vergangenen vier Zyklen wurden 43 Gewinner aus 26 Ländern für ihre Pionierarbeiten in den Bereichen Wasserproduktion, Entsalzung und Reinigung ausgezeichnet. Millionen von Menschen haben von den ausgezeichneten Projekten des vierten Zyklus profitiert, die in zahlreichen Ländern implementiert wurden: Tunesien, Ägypten, Botswana, Vietnam, Laos, Kambodscha, Elfenbeinküste, Libanon, Syrien, Kolumbien, Venezuela, Haiti, Türkei, Bangladesch, Myanmar, Philippinen, Fidschi, Ukraine, Georgien und Indonesien.

Bewerbungen können eingereicht werden über: https://www.mbrwateraward.ae/en/awards Anfragen bitte an: award@suqia.ae.

*Quelle:AETOSWire

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Shaikha Almheiri

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