EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM erzielt starkes Q1, tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI-Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027

EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
ams-OSRAM AG: ams OSRAM erzielt starkes Q1, tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI-Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027
06.05.2026 / 20:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
-----
amsOSRAM erzielt starkes Q1, tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI‑Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027
Wesentliche Finanz- und Geschäftszahlen in Q1/26:
- Umsatz von 796Mio.Euro und bereinigte EBITDA‑Marge von 16,5%, im oberen Bereich bzw. am oberen Ende der Prognosespanne
- +9% Wachstum im Halbleiter‑Kerngeschäft auf vergleichbarer Basis zum Vorjahr bei konstantem Wechselkurs
- Free Cashflow von 37 Mio. Euro (einschließlich Desinvestitionserlösen)
- Erste Einsparungen aus dem Effizienz‑ und Transformationsprogramm „Simplify“ realisiert
Fortschritte bei der Digital‑Photonics‑Strategie:
- Augmented‑Reality‑Brillen: umfassendes Portfolio optischer Komponenten vorgestellt; Umsatzpotenzial von 50 bis 100Euro pro Gerät abhängig vom Volumen und Lebenszyklus
- AI‑Photonics: Entwicklungsvereinbarung mit einem etablierten Infrastrukturpartner im AI‑Data-Center‑Ökosystem zur Kommerzialisierung unserer DigitalPhotonics-Technologien für Optical Interconnects; Produktentwicklung gestartet
- Entschuldung: Verkauf des Entertainment‑ & Industrial‑Lamps‑Geschäfts an Ushio erfolgreich abgeschlossen; der Abschluss der Veräußerung des nicht‑optischen Sensorgeschäfts an Infineon wird unverändert zur Jahresmitte erwartet
Ausblick Q2/26
- Q2/26: Umsatz in einer Spanne von 725Mio.Euro bis 825Mio.Euro erwartet; bereinigte EBITDA‑Marge von 15,5% ±1,5%, basierend auf einem angenommenen EUR/USD‑Wechselkurs von 1,17; dies reflektiert einen über dem saisonüblichen Niveau liegenden Aufschwung im Halbleitergeschäft sowie den vollen Dekonsolidierungseffekt aus dem Verkauf des Specialty‑Lamps‑Geschäfts.
Kommentar zu GJ26
- GJ26: Erwartungen unverändert; moderate Abschwächung der Umsätze im Jahresvergleich aufgrund von Desinvestitionen und eines schwächeren US‑Dollars; temporärer Druck auf das bereinigte EBITDA infolge von Einmaleffekten im Übergangsjahr 2026; Free Cashflow von über EUR 300 Mio. inklusive Desinvestitionserlösen, Rückzahlung von Kundenanzahlungen sowie deutlicher Reduktion des Factorings
• GJ27: Pfad zu positivem Free Cashflow in Sicht (inklusive Nettozinsaufwand, exklusive Desinvestitionen)
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (06. Mai 2026) – ams OSRAM tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI-Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027
„Wir haben einen sehr soliden Start in das Geschäftsjahr verzeichnet. Die Unterzeichnung einer Entwicklungsvereinbarung mit einem Marktführer für AI Photonics Lösungen für KI-Rechenzentren stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein dar und verdeutlicht klar, dass unsere Transformation zum führenden Unternehmen im Bereich Digital Photonics zunehmend an Dynamik gewinnt. Gleichzeitig arbeiten wir zügig an der Abrundung unseres Portfolios, um der entscheidende Partner für die nächste Generation KI gestützter Augmented Reality Brillen zu werden“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
Q1/26 Geschäfts- und Ergebnisübersicht
|Mio. EUR (außer Angaben je Aktie)
|Q1 2026
|Q4 2025
|QoQ
|Q1 2025
|zum VJ
|Umsatz
|796
|874
|-9 %
|820
|-3 %
|EBITDA-Marge ber. %1)
|16,5 %
|18,4 %
|-190 bps
|16,4 %
|+10 bps
|EBITDA ber.1)
|131
|161
|-19 %
|135
|-3 %
|Nettoergebnis ber.1)
|-72
|35
|n.m. 2)
|-23
|n.m.
|Verwässertes Ergebnis je Aktie ber. (in EUR)
|-0,74
|0,35
|n.m.
|-0,23
|n.m.
- Bereinigt um Aufwendungen für die Anpassung der microLED-Strategie, Kosten für Fusionen und Übernahmen, sonstige Umstrukturierungskosten und aktienbasierte Vergütungen, Ergebnisse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Veräußerungen von Geschäftsbereichen.
- Hinweis: „n.m.“ = nicht aussagekräftig (Vorzeichenwechsel bzw. negative Basis).
Im ersten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 796 Mio. Euro und lag damit im oberen Bereich der prognostizierten Spanne. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorquartal um 9 % zurück, im Wesentlichen bedingt durch typische Saisonalität sowie die teilweise Dekonsolidierung des Speziallampengeschäfts („Specialty Lamps“) nach dem Verkauf an Ushio Inc.
Im Jahresvergleich sank der Konzernumsatz leicht – insbesondere aufgrund von Währungseffekten (schwächerer US-Dollar), dem Auslaufen von Nicht-Kernaktivitäten im Halbleiterbereich („Re-establish the Base“) sowie dem Verkauf des Speziallampengeschäfts. Auf vergleichbarer Basis – bei konstantem EUR/USD-Wechselkurs und unter alleiniger Betrachtung des fortgeführten Geschäfts – wäre der Umsatz des Kernportfolios um rund 8 % gestiegen.
Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 16,5 % am oberen Ende der Prognosespanne; das bereinigte EBITDA belief sich auf 131 Mio. Euro.
Das bereinigte Nettoergebnis lag bei -72 Mio. Euro. Haupttreiber waren höhere Nettofinanzierungskosten, maßgeblich durch eine negative Umbewertung der in den ausstehenden Senior Notes enthaltenen Call Option sowie die üblichen, quartalsweise anfallenden Bereinigungen für Transformationskosten, Kaufpreisallokationen und aktienbasierte Vergütungen.
Q1/26 Digital Photonics Strategie: jüngste Fortschritte
Digital Photonics ist der zentrale Wachstumsmotor der Langfriststrategie des Unternehmens. Durch die Kombination fortschrittlicher, pixelierter Emitter, Sensoren und Elektronik werden Lichtemission und optische Sensorik digital gesteuert. Dies ermöglicht Anwendungen wie dynamische Beleuchtung, lichtbasierte Sensorik, Projektion, Energielenkung sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen folgende Fortschritte bei der Umsetzung der Digital Photonics Strategie:
• AI-Photonics: Hochparallele, auf Mikro-Emitter-Arrays basierende optische Datenverbindungen stellen ein vielversprechendes Wachstumsfeld für KI-Rechenzentren dar. Das Unternehmen hat jüngst einen Prototyp präsentiert und nun eine Entwicklungsvereinbarung mit einem führenden AI Photonics Industriepartner zur Kommerzialisierung unterzeichnet. Diese sogenannten „slow and wide“-Interconnects bieten Vorteile hinsichtlich Energieeffizienz, Thermik, Bandbreitendichte und Skalierbarkeit.
• Augmented Reality: KI-gestützte Augmented Reality Smart-Glasses bieten eine bedeutende Wachstumschance. ams OSRAM zielt darauf ab, entscheidende Systemkomponenten zu liefern, die anspruchsvolle Anwendungsfälle ermöglichen und den Alltagsnutzen verbessern. Das Unternehmen schätzt ein Umsatzpotenzial von 50 bis 100 Euro pro Smart Glass abhängig von der Stückzahl und des Lebenszyklus. Bereits heute liefert das Unternehmen mehrere Komponenten seines Portfolios in am Markt verfügbare Smart-Glasses.
Q1/26 Cash-Generierung und Bilanz-Update
Der Free Cashflow – definiert als operativer Cashflow einschließlich gezahlter Nettozinsen abzüglich CAPEX nach Förderungen sowie zuzüglich Erlösen aus Desinvestitionen – belief sich im ersten Quartal auf 37 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal lag der Wert bei -28 Mio. Euro.
|Mio. EUR
|Q1 2026
|Q4 2025
|QoQ
|Q1 2025
|zum VJ
|FCF (inkl. Nettozinszahlungen)1)
|37
|1441)
|-74 %
|-28
|n.m.3)
|Barmittelbestand
|1.317
|1.483
|-11 %
|573
|+130 %
|Nettoverschuldung
|1.071
|1.078
|-1 %
|1.484
|-28 %
|Kulim-2 (Sale-and-Lease-Back (SLB)
|454
|440
|+3 %
|430
|+6 %
|Nettoverschuldung (inkl. SLB)
|1.525
|1.518
|+1 %
|1.914
|-20 %
|OSRAM Minderheits-Put-Optionen2)
|495
|505
|-2 %
|570
|-13 %
- Im vierten Quartal 2025 belief sich der nach IFRS ausgewiesene Free Cashflow auf 535Mio. Euro und enthielt einen außergewöhnlichen Zufluss aus der Umstellung des Pensionstreuhänders gemäß IAS19.
- Verbindlichkeit Teil der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten
- Hinweis: „n.m.“ = nicht aussagekräftig (Vorzeichenwechsel bzw. negative Basis)
Im Rahmen des beschleunigten und umfassenden Plans zur Entschuldung der Bilanz (angekündigt am 30. April 2025) hat das Unternehmen verschiedene Desinvestitionsvereinbarungen unterzeichnet. Dazu zählen der Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment & Industry („Specialty“) Lamps an Ushio Inc. (unterzeichnet am 29. Juli 2025) sowie die Veräußerung des nicht-optischen Mixed-Signal-Sensorgeschäfts an Infineon (unterzeichnet am 3. Februar 2026).
Insgesamt erwartet das Unternehmen Mittelzuflüsse von rund 670 Mio. Euro, wovon rund 90 Mio. Euro Anfang März 2026 mit dem Closing der Specialty-Lamps-Transaktion an Ushio vereinnahmt wurden.
Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 1.317 Mio. Euro.
Die Nettoverschuldung blieb zum Quartalsende mit 1.071 Mio. Euro weitgehend stabil gegenüber 1.078 Mio. Euro zum Ende des vierten Quartals 2025. Der bilanziell erfasste Gegenwert der Sale-and-Lease-Back-Transaktion in Malaysia erhöhte sich um 14 Mio. Euro, was auf den Nettoeffekt aus quartalsweisen aufgelaufenen Zinsen sowie Wechselkursveränderungen des MYR zurückzuführen ist.
Zum Ende des ersten Quartals 2026 hielt der Konzern rund 88 % der Aktien der OSRAM Licht AG.
Q1/26 Business Unit (BU) Ergebnisse und Sektorentwicklung
Halbleitergeschäft
Die Halbleiterumsätze beliefen sich in Q1/26 auf 551 Mio. Euro nach 571 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das Wachstum im Kernportfolio – insbesondere durch kundenspezifische Sensorprodukte, die vor zwei Jahren eingeführt wurden – glich die Effekte aus veräußerten bzw. eingestellten Nicht-Kernaktivitäten weitgehend aus. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Wachstum von rund 9 %, bereinigt um den EUR/USD-Wechselkurseffekt (rund 46 Mio. Euro) sowie das auslaufende Nicht-Kernportfolio.
Opto-Semiconductors (OS)
Der typische saisonale Rückgang im ersten Quartal fiel dieses Jahr weniger stark aus. Nach einem schwachen Januar erholte sich die Nachfrage im Februar und März deutlich, was auf eine gewisse Wiederaufstockung der Lagerbestände in der Lieferkette angesichts anhaltender makroökonomischer Unsicherheit hindeutet; kurzfristige Bestellmuster blieben jedoch die Norm, insbesondere im Automotive-Bereich. Das bereinigte EBITDA sank auf 55 Mio. Euro (Q4/25: 72 Mio. Euro), u. a. aufgrund von Währungseffekten und Edelmetallpreisen. Im Jahresvergleich verbesserte sich das bereinigte EBITDA aufgrund höherer Produktionsvolumina, was in den Umsätzen durch Währungseffekte überlagert wird.
|Mio. EUR
|Q1 2026
|Q4 2025
|QoQ
|Q1 2025
|zum VJ
|Opto Semiconductors (OS)
|Umsatz
|327
|330
|-1 %
|336
|-3 %
|EBITDA-Marge ber. %
|16,8 %
|21,9 %
|-510 bps
|14,7 %
|+210 bps
|EBITDA ber.
|55
|72
|-24 %
|49
|+12 %
|CMOS Sensors & ASICs (CSA)
|Umsatz
|224
|265
|-16 %
|236
|-5 %
|EBITDA-Marge ber. %
|10,9 %
|16,1%
|-520 bps
|13,8 %
|-290 bps
|EBITDA ber.
|24
|42
|-43 %
|32
|-25 %
|Halbleiterumsatz nach Branchen
|Automotive
|217
|219
|-1 %
|225
|-4 %
|I&M
|156
|175
|-11 %
|141
|+11 %
|Consumer
|178
|202
|-12 %
|206
|-14 %
|Halbleiterumsatz (gesamt)
|551
|595
|-7 %
|571
|-4 %
CMOS-Sensors and ASICs (CSA)
Der Umsatz ging saisonal bedingt auf 224 Mio. Euro zurück (Q4/25: 265 Mio. Euro). Die Profitabilität entwickelte sich weitgehend im Einklang mit dem Umsatzrückgang, mit einem bereinigten EBITDA von 24 Mio. Euro nach 42 Mio. Euro im Vorquartal. Im Jahresvergleich lag das bereinigte EBITDA niedriger, bedingt durch höhere F&E‑Aufwendungen zur Finanzierung von Wachstumsprojekten sowie negative Wechselkurseffekte.
Dynamik der Halbleiterindustrie
Automotive:
Die Umsätze im Automotive-Geschäft blieben im Quartalsvergleich weitgehend stabil, da der typische saisonale Rückgang durch eine im Quartalsverlauf wieder anziehende Nachfrage teilweise kompensiert wurde; Kunden bestellten weiterhin sehr kurzfristig. Im Jahresvergleich ging das Geschäft moderat um 4 % zurück, im Wesentlichen aufgrund von Währungseffekten. Regional blieb China der wettbewerbsintensivste Markt, während sich andere Regionen stabiler entwickelten.
Industrial & Medical (I&M):
Die Umsätze sanken sequenziell auf 156 Mio Euro und spiegelten die typische Saisonalität wider – insbesondere Horticulture verzeichnete seinen saisonalen Tiefpunkt – bei weiterhin vorsichtigem Bestellverhalten. Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um 11 %, getragen von einer fortgesetzten Stabilisierung in den Endmärkten und einer schrittweisen Erholung in Industrieautomation und Medizintechnik.
Consumer:
Der Umsatz ging saisonal im Einklang mit dem typischen Abschwung im ersten Quartal auf 178 Mio Euro zurück. Im Q4/25 waren noch 202 Mio Euro zu verzeichnen. Die Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten blieb solide, während das Geschäft mit klassischen Sensorportfolio-Produkten für Premium-Smartphones im Rahmen der Erwartungen lag. Im Jahresvergleich resultierte der Rückgang im Wesentlichen aus Währungseffekten und dem Auslaufen von Nicht-Kernportfolio-Produkten.
Distributionsgeschäft:
Das Distributionsgeschäft verbesserte sich bei einem starken Book‑to‑Bill‑Verhältnis und bei gleichzeitig gesunden Lagerbeständen; Europa und Amerika entwickelten sich dabei relativ stärker als China.
Lamps & Systems (L&S, traditionelle Auto- und Industrielampen):
Lamps & Systems machte rund 31 % des Konzernumsatzes im Q1/26 aus. Vor dem Hintergrund der einmonatigen Dekonsolidierung des Speziallampen-Umsatzes gingen die Umsätze sequenziell um 13 % zurück und reflektieren im Wesentlichen die Saisonalität. Der saisonale Rückgang wurde teilweise durch stärkere Marktanteilsgewinne als üblich abgefedert.
|Mio. EUR
|Q1 2026
|Q4 2025
|QoQ
|Q1 2025
|zum VJ
|Umsatz
|244
|280
|-13 %
|249
|-2 %
|EBITDA-Marge ber. %
|22,8 %
|18,2 %
|+460 bps
|24,5 %
|-170 bps
|EBITDA ber.
|56
|51
|+10 %
|61
|-8 %
Das bereinigte EBITDA stieg auf 56 Mio. Euro (Q4/25: 51 Mio. Euro), getragen von einem vorteilhaften Produktmix, einem starken Aftermarket-Beitrag und operativem Leverage, und kompensierte damit niedrigere Volumina sowie den Dekonsolidierungseffekt. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich sequenziell um 460 Basispunkte auf 22,8 %.
Ausblick auf das zweite Quartal 2026
Geschäftsausblick
|Mio. EUR
|Q2 2026
|niedrig
|mittig
|hoch
|Umsatz
|725
|775
|825
|zum Vorquartal
|-9 %
|-3 %
|+4 %
|EBITDA-Marge bereinigt %
|14,0 %
|15,5 %
|17,0 %
Für das traditionelle Autolampengeschäft erwartet das Unternehmen im Quartalsvergleich einen Umsatzrückgang im Einklang mit dem typischen saisonalen Verlauf des Aftermarket-Lichtgeschäfts, kombiniert mit dem vollen Dekonsolidierungseffekt aus dem Verkauf des Speziallampen-Geschäfts, der teilweise durch Marktanteilsgewinne infolge der Schwäche eines wesentlichen Wettbewerbers kompensiert wird.
Für das Halbleitergeschäft erwartet das Unternehmen:
- Automotive: im Quartalsverlauf anziehende Nachfrage; kurzfristige Bestellmuster bleiben die Norm
- Industrial & Medical: fortgesetzte schrittweise Markterholung, unterstützt durch teilweise Wiederaufstockung der Lagerbestände in der Lieferkette
- Consumer: typischer saisonaler Abschwung
Insgesamt dürfte sich das Halbleitergeschäft sequenziell verbessern, gestützt durch einen über dem saisonüblichen Niveau liegenden saisonalen Aufschwung.
Der Konzern erwartet für Q2 Umsätze in einer Spanne von 725 Mio. Euro bis 825 Mio. Euro, basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,17. Der negative US-Dollar-Effekt gegenüber dem Vorjahr liegt in der Größenordnung von rund 25 Mio. Euro.
Das bereinigte EBITDA wird in Einklang mit der Umsatzentwicklung bei 15,5 % ± 1,5 % erwartet.
Kommentar zu GJ26
Die Erwartungen für das Gesamtjahr bleiben unverändert. Angesichts der Desinvestitionen und eines schwächeren US-Dollars rechnet das Unternehmen mit einem moderaten Rückgang der Umsätze im Jahresvergleich. Das bereinigte EBITDA wird durch verschiedene Einmaleffekte belastet, darunter Effekte im Zusammenhang mit Desinvestitionen, verbleibenden Gemeinkosten, höheren Edelmetallpreisen und weiteren temporären Faktoren.
Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Free Cashflow von über EUR300Mio. inklusive Desinvestitionen erwartet. Exklusive Desinvestitionen wird für das Geschäftsjahr 2026 ein deutlich negativer Free Cashflow erwartet, im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung des Factorings, die Rückzahlung von Kundenanzahlungen sowie temporäre Übergangseffekte.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen eine Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow (inklusive Nettozinsaufwand, exklusive Desinvestitionen).
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Finanzinformationen sowie eine umfassende Investorenpräsentation zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2025 sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
ams OSRAM wird am Donnerstag, den 7. Mai 2026, eine Pressekonferenz sowie eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 abhalten.
Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren beginnt um 9:45 Uhr MEZ und kann per Webcast verfolgt werden. Die Telefonkonferenz für Journalistinnen und Journalisten findet um 11:00 Uhr MEZ statt.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.
„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer‑Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn >YouTube
|Für weitere Informationen
|Investor Relations
ams-OSRAM AG
Dr. Jürgen Rebel
Senior Vice President
Investor Relations
T: +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com
|Media Relations
ams-OSRAM AG
Bernd Hops
Senior Vice President
Corporate Communications
T: +43 3136 500-0
press@ams-osram.com
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS (ungeprüft)
|in Mio. EUR
(außer Ergebnis je Aktie)
|Q1 2026
|Q1 2025
|Umsatzerlöse
|796
|820
|Umsatzkosten
|-611
|-612
|Bruttogewinn
|185
|208
|Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
|-116
|-105
|Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen
|-111
|-110
|Ergebnis microLED-Anpassung1)
|5
|2
|Sonstige betriebliche Erträge
|15
|6
|Sonstige betriebliche Aufwendungen
|-3
|-2
|Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
|-1
|0
|Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit
|-26
|-1
|Finanzerträge
|39
|52
|Finanzaufwendungen
|-142
|-117
|Finanzergebnis
|-103
|-65
|Ergebnis vor Ertragsteuern
|-129
|-66
|Ertragsteuern
|-25
|-16
|Ergebnis nach Steuern
|-154
|-82
|Davon entfallen auf:
|Nicht beherrschende Anteile
|0
|0
|Aktionäre der ams-OSRAM AG
|-155
|-82
|Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)
|-1,57
|-0,83
|Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)
|-1,57
|-0,83
1) Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider
Konzern-Bilanz nach IFRS (ungeprüft)
|in Mio. EUR
|31. März 2026
|31. Dezember 2025
|AKTIVA
|Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
|1.317
|1.483
|Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|382
|415
|Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte
|82
|81
|Vorräte
|782
|724
|Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte
|181
|152
|Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte
|114
|116
|Summe kurzfristige Vermögenswerte
|2.857
|2.972
|Sachanlagen
|1.538
|1.565
|Immaterielle Vermögenswerte
|1.853
|1.945
|Nutzungsrechte
|119
|120
|Anteile an assoziierten Unternehmen
|4
|5
|Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte
|51
|89
|Aktive latente Steuern
|65
|60
|Sonstige langfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte
|45
|56
|Summe langfristige Vermögenswerte
|3.676
|3.840
|Bilanzsumme
|6.533
|6.812
|PASSIVA
|Verbindlichkeiten und Rückstellungen
|Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen
|57
|59
|Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|447
|477
|Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten
|886
|927
|Kurzfristige Rückstellungen
|223
|183
|Ertragsteuerverbindlichkeiten
|58
|36
|Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten
|361
|309
|Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten
|10
|37
|Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen
|2.043
|2.028
|Langfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen
|2.331
|2.502
|Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten
|552
|537
|Leistungen an Arbeitnehmer
|503
|513
|Langfristige Rückstellungen
|64
|51
|Passive latente Steuern
|25
|30
|Sonstige langfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten
|181
|202
|Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen
|3.655
|3.836
|Eigenkapital
|Grundkapital
|998
|998
|Kapitalrücklagen
|2.023
|2.022
|Eigene Aktien
|-32
|-32
|Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals
|149
|110
|Kumuliertes Ergebnis
|-2.310
|-2.156
|Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der ams-OSRAM AG
|829
|942
|Nicht beherrschende Anteile
|6
|6
|Summe Eigenkapital
|835
|948
|Bilanzsumme
|6.533
|6.812
Konzern-Kapitalflussrechnung nach IFRS
(ungeprüft)
|in Mio. EUR
|Q1 2026
|Q1 2025
|Betriebliche Tätigkeit
|Ergebnis nach Steuern
|-154
|-82
|Überleitung zwischen Ergebnis nach Steuern und den Kapitalflüssen aus der betrieblichen Tätigkeit
|Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen
|90
|94
|Aufwendungen aus Aktienoptionsplänen – gem. IFRS 2
|5
|6
|Ertragsteuern
|25
|16
|Finanzergebnis
|103
|65
|Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
|-5
|-2
|Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
|1
|0
|Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
|Vorräte
|-56
|-36
|Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|37
|130
|Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
|-7
|-96
|Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
|-21
|-23
|Kurzfristige Rückstellungen
|41
|28
|Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
|63
|-1
|Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
|-20
|1
|Gezahlte Ertragsteuern
|1
|-7
|Erhaltene Zinsen
|9
|7
|Gezahlte Zinsen
|-113
|-89
|Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit
|0
|10
|in Mio. EUR
|Q1 2026
|Q1 2025
|Investitionstätigkeit
|Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
|-54
|-52
|Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
|3
|14
|Einzahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
|89
|Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit
|38
|-38
|Finanzierungstätigkeit
|Transaktionskosten für den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen
|-1
|-
|Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen
|-192
|-
|Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen
|-
|-447
|Erwerb eigener Aktien
|-5
|-
|Rückzahlung von Darlehen
|-3
|0
|Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten
|-12
|-14
|Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an der OSRAM Licht AG
|-10
|-15
|Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit
|-223
|-476
|Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
|21
|-22
|Veränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten
|-164
|-526
|Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
zu Periodenbeginn
|1,483
|1,098
|Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
zu Periodenende
|1,319
|573
|Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte am Ende des Berichtszeitraums
|2
|0
|Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende
|1,317
|573
Überleitung von bereinigten Zahlen zu ausgewiesenen Zahlen nach IFRS
|in Mio. EUR
|Q1 2026
|Q1 2025
|Bruttogewinn - bereinigt
|227
|233
|Akquisitionsbedingter Aufwand1)
|-10
|-10
|Aktienbasierter Vergütungsaufwand
|-1
|-1
|Transformationskosten
|-31
|-13
|Bruttogewinn – IFRS
|185
|208
|EBITDA – bereinigt
|131
|135
|Ergebnis microLED-Anpassung2)
|-3
|-3
|Akquisitionsbedingter Aufwand1)
|-6
|-1
|Aktienbasierter Vergütungsaufwand
|-5
|-6
|Transformationskosten
|-58
|-32
|Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen
|6
|0
|Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
|-1
|0
|EBITDA – IFRS
|64
|93
|Abschreibungen und Wertminderungen
|-90
|-94
|Finanzergebnis
|-103
|-65
|Ertragssteuerergebnis
|-25
|-16
|Ergebnis nach Steuern
|-154
|-82
1) Der akquisitionsbedingte Aufwand inkludiert Abschreibungen und Wertminderungen von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, sowie Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten.
2) Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.
Ende der Insiderinformation
06.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ams-OSRAM AG
|Tobelbader Straße 30
|8141 Premstaetten
|Österreich
|Telefon:
|+43 3136 500-0
|E-Mail:
|investor@ams-osram.com
|Internet:
|https://ams-osram.com/
|ISIN:
|AT0000A3EPA4
|WKN:
|A118Z8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2322738
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2322738 06.05.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–