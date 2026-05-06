EQS-Adhoc: Kontron AG: ADHOC Kontron AG / Mögliches öffentliches Übernahmeangebot durch die Ennoconn Corporation
EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Kontron AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Kontron AG: ADHOC Kontron AG / Mögliches öffentliches Übernahmeangebot durch die Ennoconn Corporation
06.05.2026 / 20:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
- Kontron wurde von seinem größten Aktionär, der Ennoconn Corporation, darüber informiert, dass der Verwaltungsrat von Ennoconn das Unternehmen heute ermächtigt hat, die 30% Beteiligungsschwelle an Kontron (ohne eigene Aktien) zu überschreiten und damit eine Übernahmeangebotspflicht auszulösen. Diese Ermächtigung wurde unter anderem vor dem Hintergrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms I 2026 von Kontron erteilt, durch das sich Ennoconn der 30% Schwelle nähert.
- Aufgrund der erhaltenen Informationen erwägt Ennoconn derzeit ernsthaft, die 30% Schwelle zu überschreiten, sei es passiv aufgrund des laufenden Aktienrückkaufs von Kontron oder aktiv durch den Erwerb weiterer Aktien. Für den Fall, dass eine Pflicht zum Abgabe eines Übernahmeangebots ausgelöst wird, erwägt Ennoconn, im Rahmen des Pflichtangebots einen Preis von 23,50 EUR pro Aktie anzubieten.
- Kontron wird ein potenzielles Pflichtangebot, insbesondere den Angebotspreis, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen prüfen und dazu Stellung nehmen.
- In Übereinstimmung mit der gesetzlichen Verpflichtung, ein potenzielles Pflichtangebot nicht zu behindern, wird Kontron die Preisobergrenze im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms I 2026 von 24 EUR auf 23,50 EUR anpassen.
Ende der Insiderinformation
06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (732) 7664 - 0
|E-Mail:
|ir@kontron.com
|Internet:
|https://www.kontron.com
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
|WKN:
|A0X9EJ
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2322752
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2322752 06.05.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: HENSOLDT startet mit Rekord-Auftragseingang und steigender Profitabilität in das Geschäftsjahr 2026heute, 04:30 Uhr · EQS Group
EQS-News: Schweizer Electronic AG: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026heute, 06:00 Uhr · EQS Group
EQS-PVR: electrovac AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitunggestern, 07:58 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen
Dräger und Siemens HealthineersWieso Medizintechnik an der Börse so billig istheute, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista