EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html

06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Internet: www.first-sensor.com

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