EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.05.2026 / 09:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://www.infineon.com/en/about/investor/reports-presentations/financial-results

06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2322350 06.05.2026 CET/CEST

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