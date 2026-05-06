EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Erwerb von 5203 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil aufgrund Eintritts der entsprechenden vertraglichen Bedingung

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.05.2026 / 14:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Alexandra
Nachname(n):Gatzemeyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SARTORIUS AG

b) LEI

529900EQV2DY4FOAMU38 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007165607

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 5203 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil aufgrund Eintritts der entsprechenden vertraglichen Bedingung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

01.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet:www.sartorius.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104670 06.05.2026 CET/CEST

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