EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Erwerb von 5203 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil aufgrund Eintritts der entsprechenden vertraglichen Bedingung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.05.2026 / 14:20 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Alexandra
|Nachname(n):
|Gatzemeyer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SARTORIUS AG
b) LEI
|529900EQV2DY4FOAMU38
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007165607
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 5203 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil aufgrund Eintritts der entsprechenden vertraglichen Bedingung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|01.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SARTORIUS AG
|Otto-Brenner-Straße 20
|37079 Göttingen
|Deutschland
|Internet:
|www.sartorius.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104670 06.05.2026 CET/CEST
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