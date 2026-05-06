EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Matthias
Nachname(n):Schoenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SIMONA Aktiengesellschaft

b) LEI

529900BTXZALKUBU3387 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3E5CP0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
59,000 EUR23.600,000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
59,0000 EUR23.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt
MIC:XFRA

06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SIMONA Aktiengesellschaft
Teichweg 16
55606 Kirn an der Nahe
Deutschland
Internet:www.simona.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104664 06.05.2026 CET/CEST

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