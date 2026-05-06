EQS-HV: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.05.2026 in Lübeck mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Drägerwerk AG & Co. KGaA Lübeck ISIN DE0005550602

und

ISIN DE0005550636 Absage der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre Keine Abstimmung zu den Punkten 7 und 8 der Tagesordnung

in der ordentlichen Hauptversammlung am 08. Mai 2026

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat beschlossen, Punkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung) und Punkt 8 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 und die entsprechende Satzungsänderung) von der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 08. Mai 2026 zu nehmen. Die ordentliche Hauptversammlung der Drägerwerk AG & Co. KGaA zu den weiteren Tagesordnungspunkten findet wie einberufen am Freitag, dem 08. Mai 2026, 10:00 Uhr (MESZ), in der Lübecker Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck, statt. Die auf den 08. Mai 2026 im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung vom selben Tag, frühestens jedoch um 13:00 Uhr (MESZ) einberufene gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre wird mit Entfallen der Punkte 7 und 8 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung hinfällig und deshalb abgesagt. Die im Bundesanzeiger vom 27. März 2026 bekannt gemachte Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre ist damit gegenstandslos und die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre wird nicht stattfinden. Lübeck, im Mai 2026 Drägerwerk AG & Co. KGaA Die persönlich haftende Gesellschafterin

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