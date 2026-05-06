EQS-News: Bedeutende Fortschritte im Polen-Geschäft und strategische Beteiligung durch Innotec Energy

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

Bedeutende Fortschritte im Polen-Geschäft und strategische Beteiligung durch Innotec Energy



06.05.2026 / 09:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die

A.H.T. Syngas Technology N.V. („A.H.T.“)

, (ISIN:

NL0010872388

, WKN: A12AGY), ein Spezialist im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, berichtet über bedeutende operative Fortschritte in Polen sowie den Einstieg des strategischen Partners Innotec Energy als Aktionär.

Die Nachfrage nach den Produkten von A.H.T. Syngas Technology N.V. gewinnt weiter an Dynamik. Das Cleantech-Unternehmen verzeichnet in mehreren Projekten deutliche operative Fortschritte. Insbesondere im polnischen Markt, wo zentrale Vorhaben planmäßig voranschreiten, sind die Entwicklungen substanziell.

Vor diesem Hintergrund hat der langjährige polnische Projekt- und Entwicklungspartner Innotec Energy seine enge Zusammenarbeit mit A.H.T. durch den Erwerb von Aktien weiter vertieft. Die Beteiligung unterstreicht das gegenseitige Vertrauen sowie die gemeinsame Überzeugung in die strategischen und wirtschaftlichen Potenziale des polnischen Marktes.

„Der Erwerb von A.H.T.‑Aktien durch Innotec spiegelt das gegenseitige Vertrauen wider und ist ein starkes Signal für die Qualität unserer Projektpipeline und Positionierung im wachsenden Markt für nachhaltige Energieerzeugung. Die Beteiligung stärkt unsere Zusammenarbeit und ermöglicht es uns, die Projekte zielgerichtet und konsequent weiter voranzubringen.“

Gero Ferges, CEO, A.H.T. Syngas Technology N.V.

„Wir sind von den gemeinsam mit A.H.T. entwickelten Projekten in Polen absolut überzeugt. Unsere Beteiligung reflektiert unser Vertrauen in den eingeschlagenen Kurs und in die langfristigen Perspektiven dieser Partnerschaft.

Robert Pawlowicz, Geschäftsführer Innotec Energy

Innotec Energy agiert als Generalunternehmer, übernimmt eine zentrale Rolle in der Projektakquisition und verfügt über die Rechte zur Umsetzung von 17 Projekten in Polen. A.H.T. verantwortet die Bereitstellung der Technologie, das Engineering sowie die Planung.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet A.H.T. aus den laufenden Aktivitäten ein realisierbares Auftragsvolumen von mindestens 10 Mio. Euro. Die Kapitalbeteiligung festigt, die im März vereinbarte, exklusive Zusammenarbeit der Partner.

Polen stellt aufgrund seines hohen Anteils fossiler Energieträger sowie umfangreicher Biomasseressourcen einen strategisch attraktiven Zielmarkt dar. Diese vorteilhaften Rahmenbedingungen für Technologien zur Umwandlung von Biomasse in erneuerbare Energieträger wie Synthesegas werden durch Transformationsdruck im Energiesystem nochmals begünstigt.

Technologien zur Biomassevergasung ermöglichen die flexible Produktion von Synthesegas, das zur Strom- und Wärmeerzeugung, zur Herstellung erneuerbarer Gase sowie als industrieller Energieträger eingesetzt werden kann. Entsprechend profitieren Kommunen, landwirtschaftliche Betriebe und industrielle Anwender von den flexiblen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösungen von A.H.T.

Über A.H.T. Syngas Technology N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt A.H.T. zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.

Kontakt

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Schimmelt 2-16

5611 ZX Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V. Schimmelt 2-16 5611 ZX Eindhoven Niederlande Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0 E-Mail: ir@aht-cleantec.com Internet: www.aht-cleantec.com ISIN: NL0010872388 WKN: A12AGY Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2321706

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2321706 06.05.2026 CET/CEST